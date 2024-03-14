Песков призвал не бояться Путина

14 марта 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков посоветовал уважать президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президента России Владимира Путина не надо бояться, его надо уважать и слушать. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о покушении на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией» (экстремистская, запрещенная и ликвидированная в РФ организация) иноагента Леонида Волкова в Литве. «Здесь речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать. Мы не можем комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо обращаться в МВД в Литве», — так Песков ответил на вопрос журналиста о том, что Волков обвинил Путина в якобы подготовке нападения. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента России Владимира Путина не надо бояться, его надо уважать и слушать. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о покушении на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией» (экстремистская, запрещенная и ликвидированная в РФ организация) иноагента Леонида Волкова в Литве. «Здесь речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать. Мы не можем комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо обращаться в МВД в Литве», — так Песков ответил на вопрос журналиста о том, что Волков обвинил Путина в якобы подготовке нападения. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.