Песков призвал не бояться Путина

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, песков дмитрий
Дмитрий Песков посоветовал уважать президента России Фото:

Президента России Владимира Путина не надо бояться, его надо уважать и слушать. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о покушении на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией» (экстремистская, запрещенная и ликвидированная в РФ организация) иноагента Леонида Волкова в Литве.

«Здесь речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать. Мы не можем комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо обращаться в МВД в Литве», — так Песков ответил на вопрос журналиста о том, что Волков обвинил Путина в якобы подготовке нападения. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.

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Президента России Владимира Путина не надо бояться, его надо уважать и слушать. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о покушении на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией» (экстремистская, запрещенная и ликвидированная в РФ организация) иноагента Леонида Волкова в Литве. «Здесь речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать. Мы не можем комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо обращаться в МВД в Литве», — так Песков ответил на вопрос журналиста о том, что Волков обвинил Путина в якобы подготовке нападения. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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