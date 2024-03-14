Вдова рассказала о последней мечте лучшего хоккеиста XX века Дуракова

Хоккеист Дураков перед смертью мечтал проголосовать на выборах президента РФ

14 марта 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Николай Дураков всю жизнь агитировал окружающих ходить на выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков перед своей кончиной мечтал проголосовать на выборах президента РФ. Об этом журналисту URA.RU рассказала супруга покойного Ангелина Дуракова. По ее словам, покойный спортсмен был настоящим патриотом. Дураков считал, что голосовать должен каждый гражданин России. «В последние месяцы Коле было совсем плохо. Как-то раз мы обсуждали с ним президентские выборы, и он, будучи человеком, без памяти влюбленным в свою страну, сказал, что мечтает поправиться, чтобы проголосовать за своего фаворита в последний раз. Он всегда агитировал всех соседей и друзей идти на выборы. Коля говорил о том, что судьба страны в руках каждого их нас», — поделилась Ангелина. По словам вдовы, Дураков искренне не понимал и не поддерживал людей, которые отказывались голосовать. Хоккеист считал, что наплевательское отношение к судьбе своей страны недопустимо. «Больше всего его раздражали люди, которые не ходили на выборы, но потом умудрялись критиковать все и всех подряд. День выборов в нашей семье всегда был праздником. Надеюсь, что дети и последующие поколения пронесут эту добрую семейную традицию через всю жизнь», — подчеркнула Ангелина Дуракова. Николай Дураков скончался 9 марта на 90-м году жизни. Прощание с легендой прошло в соборе Александра Невского. Проводить его в последний путь пришли родственники, ветераны спорта и свердловские чиновники. Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Президент страны избирается на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков перед своей кончиной мечтал проголосовать на выборах президента РФ. Об этом журналисту URA.RU рассказала супруга покойного Ангелина Дуракова. По ее словам, покойный спортсмен был настоящим патриотом. Дураков считал, что голосовать должен каждый гражданин России. «В последние месяцы Коле было совсем плохо. Как-то раз мы обсуждали с ним президентские выборы, и он, будучи человеком, без памяти влюбленным в свою страну, сказал, что мечтает поправиться, чтобы проголосовать за своего фаворита в последний раз. Он всегда агитировал всех соседей и друзей идти на выборы. Коля говорил о том, что судьба страны в руках каждого их нас», — поделилась Ангелина. По словам вдовы, Дураков искренне не понимал и не поддерживал людей, которые отказывались голосовать. Хоккеист считал, что наплевательское отношение к судьбе своей страны недопустимо. «Больше всего его раздражали люди, которые не ходили на выборы, но потом умудрялись критиковать все и всех подряд. День выборов в нашей семье всегда был праздником. Надеюсь, что дети и последующие поколения пронесут эту добрую семейную традицию через всю жизнь», — подчеркнула Ангелина Дуракова. Николай Дураков скончался 9 марта на 90-м году жизни. Прощание с легендой прошло в соборе Александра Невского. Проводить его в последний путь пришли родственники, ветераны спорта и свердловские чиновники. Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Президент страны избирается на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.