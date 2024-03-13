В Екатеринбурге простились с лучшим хоккеистом XX века

В Екатеринбурге простились с чемпионом мира по хоккею с мячом Дураковым

14 марта 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Николай Дураков скончался 9 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге простились с семикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым. Он скончался 9 марта на 90-м году жизни. Прощание с легендой прошло в соборе Александра Невского. Проводить его в последний путь пришли родственники, ветераны спорта и свердловские чиновники, передает журналист URA.RU из храма. «Николай был настоящий другом, верным и надежным спутником в моей жизни. Мне будет не хватать его заразительного смеха и удивительного чувства юмора. Даже в самые тяжелые времена он мог поднять настроение. Он был настоящим патриотом, в таком же духе воспитывал дочерей, а потом уже внуков», — сказала супруга покойного Ангелина Дуракова. В браке они прожили 26 лет. На церемонии прощания присутствовал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его словам, Дуракову обязаны все поколения, которые стали заниматься русским хоккеем. «Сегодня мы провожаем в последний путь человека-легенду. Человека, которого по своим заслугам невозможно сопоставить с кем-либо. Мы будем помнить его всегда», — подчеркнул он. Дураков родился 5 декабря 1934 года в поселке Красногоровка Донецкой области. В раннем возрасте он потерял мать. Его воспитанием занимались сестра с мачехой. Во времена Великой Отечественной войны семья была вынуждена переехать в Нижний Тагил. В 1946 году начал играть в хоккей с мячом в детской команде нижнетагильского «Металлурга». С 1949 по 1951 годы выступал за команду завода металлоконструкций, а в 1951—1953 годах играл за «Строитель». С 1954 по 1976 год выступал за свердловский СКА. За годы карьеры Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. Также он восемь лет становился лучшим советским бомбардиром. В 1974 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов. За сборную СССР провел 48 матчей, в которых забил 47 мячей. Шведы официально провозгласили Дуракова «королем бенди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с семикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым. Он скончался 9 марта на 90-м году жизни. Прощание с легендой прошло в соборе Александра Невского. Проводить его в последний путь пришли родственники, ветераны спорта и свердловские чиновники, передает журналист URA.RU из храма. «Николай был настоящий другом, верным и надежным спутником в моей жизни. Мне будет не хватать его заразительного смеха и удивительного чувства юмора. Даже в самые тяжелые времена он мог поднять настроение. Он был настоящим патриотом, в таком же духе воспитывал дочерей, а потом уже внуков», — сказала супруга покойного Ангелина Дуракова. В браке они прожили 26 лет. На церемонии прощания присутствовал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его словам, Дуракову обязаны все поколения, которые стали заниматься русским хоккеем. «Сегодня мы провожаем в последний путь человека-легенду. Человека, которого по своим заслугам невозможно сопоставить с кем-либо. Мы будем помнить его всегда», — подчеркнул он. Дураков родился 5 декабря 1934 года в поселке Красногоровка Донецкой области. В раннем возрасте он потерял мать. Его воспитанием занимались сестра с мачехой. Во времена Великой Отечественной войны семья была вынуждена переехать в Нижний Тагил. В 1946 году начал играть в хоккей с мячом в детской команде нижнетагильского «Металлурга». С 1949 по 1951 годы выступал за команду завода металлоконструкций, а в 1951—1953 годах играл за «Строитель». С 1954 по 1976 год выступал за свердловский СКА. За годы карьеры Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. Также он восемь лет становился лучшим советским бомбардиром. В 1974 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов. За сборную СССР провел 48 матчей, в которых забил 47 мячей. Шведы официально провозгласили Дуракова «королем бенди».