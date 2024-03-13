13 марта 2024

Двухлетнюю девочку, отравившуюся наркотиком, увезли в больницу Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает Фото:

Двухлетнюю девочку, которая отравилась синтетическим веществом в Полевском, перевели в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных служб.

«Возможно, ее увезли в екатеринбургскую больницу №9. Это было еще 12 марта», — сказал собеседник. По его словам, ребенку промыли желудок. В минздраве Свердловской области от комментариев воздержались.

О том, что малышка отравилась наркотиком, URA.RU писало ранее. По предварительным данным, запрещенное вещество она обнаружила у сожителя своей 22-летней мамы. К слову, он ранее уже был судим. К истории подключились сотрудники ПДН, против девушки будет заведено административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка, говорили агентству в ОМВД России «Полевской».

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Двухлетнюю девочку, которая отравилась синтетическим веществом в Полевском, перевели в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных служб. «Возможно, ее увезли в екатеринбургскую больницу №9. Это было еще 12 марта», — сказал собеседник. По его словам, ребенку промыли желудок. В минздраве Свердловской области от комментариев воздержались. О том, что малышка отравилась наркотиком, URA.RU писало ранее. По предварительным данным, запрещенное вещество она обнаружила у сожителя своей 22-летней мамы. К слову, он ранее уже был судим. К истории подключились сотрудники ПДН, против девушки будет заведено административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка, говорили агентству в ОМВД России «Полевской».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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