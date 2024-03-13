Двухлетнюю девочку, отравившуюся наркотиком, увезли в больницу Екатеринбурга

Двухлетнюю девочку, которая отравилась синтетическим веществом в Полевском, перевели в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных служб.
«Возможно, ее увезли в екатеринбургскую больницу №9. Это было еще 12 марта», — сказал собеседник. По его словам, ребенку промыли желудок. В минздраве Свердловской области от комментариев воздержались.
О том, что малышка отравилась наркотиком, URA.RU писало ранее. По предварительным данным, запрещенное вещество она обнаружила у сожителя своей 22-летней мамы. К слову, он ранее уже был судим. К истории подключились сотрудники ПДН, против девушки будет заведено административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка, говорили агентству в ОМВД России «Полевской».
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