Большинство депутатов проголосовали против того, чтобы дать возможность Александру Андрюкову задать вопрос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты шадринской гордумы (Курганская область) проголосовали против того, чтобы помощник депутата Александра Бухарова Александр Андрюков мог задать вопрос главе города Антону Мокана, когда тот отчитывался перед думой. Об этом URA.RU сообщил сам Андрюков.

«Я хотел спросить, в каком состоянии в Шадринске находятся гидранты, учитывая то, что впереди пожароопасный сезон», — объяснил URA.RU Андрюков. Большинство депутатов проголосовали против того, чтобы Андрюков мог задать вопрос. Только трое проголосовали за. После отказа Андрюков заявил, что собирается обжаловать это решение в суде, так как, по его мнению, было нарушено его конституционное право.

Председатель думы Владимир Пикалин в ответ на это заявил, что Андрюков нарушает регламент заседания думы. 14 марта Мокан отчитывался перед думой о своей работе за прошлый год. По словам Пикалина, глава города в полном объеме ответил на заданные вопросы депутатов.

Ранее Мокан сообщал, что в микрорайоне Хлызово установят три новых гидранта. Помимо этого осужденных привлекут к исправительным работам для очистки территории от сухой травы, чтобы подготовиться к пожароопасному сезону.