В Перми сутки не могут найти счастливчика, который выиграл 27,5 млн рублей в лотерею

«Столото»: пермяк, выигравший 27,5 млн рублей, не оформил свой приз
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Результаты розыгрыша объявили 13 марта Фото:

Имя жителя Перми, который выиграл в лотерее 27,5 млн рублей 13 марта, остается неизвестным, потому что победитель не спешит забирать свой выигрыш. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Более подробная информация о нем будет, когда победитель объявится», — сообщили в пресс-службе.

Также нет информации о том, где и за сколько пермяк приобрел выигрышный лотерейный билет. Известно только, что победитель правильно угадал все цифры комбинации лотереи «Спортлото „6 из 45“», а сумма выигрыша стала одной из самых крупных в Пермском крае за последние годы.

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Имя жителя Перми, который выиграл в лотерее 27,5 млн рублей 13 марта, остается неизвестным, потому что победитель не спешит забирать свой выигрыш. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Более подробная информация о нем будет, когда победитель объявится», — сообщили в пресс-службе. Также нет информации о том, где и за сколько пермяк приобрел выигрышный лотерейный билет. Известно только, что победитель правильно угадал все цифры комбинации лотереи «Спортлото „6 из 45“», а сумма выигрыша стала одной из самых крупных в Пермском крае за последние годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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