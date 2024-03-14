В Перми сутки не могут найти счастливчика, который выиграл 27,5 млн рублей в лотерею

«Столото»: пермяк, выигравший 27,5 млн рублей, не оформил свой приз

Результаты розыгрыша объявили 13 марта Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Имя жителя Перми, который выиграл в лотерее 27,5 млн рублей 13 марта, остается неизвестным, потому что победитель не спешит забирать свой выигрыш. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Более подробная информация о нем будет, когда победитель объявится», — сообщили в пресс-службе.

Также нет информации о том, где и за сколько пермяк приобрел выигрышный лотерейный билет. Известно только, что победитель правильно угадал все цифры комбинации лотереи «Спортлото „6 из 45“», а сумма выигрыша стала одной из самых крупных в Пермском крае за последние годы.