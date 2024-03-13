Топ-5 самых крупных призов, которые пермяки выигрывали в лотереи

Самые крупные выигрыши пермяков в лотереи доходили до полумиллиарда рублей

14 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Два из пяти самых крупных приза пермяки выиграли в 2024 году Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Пермcкого края выиграл в лотерее «Спортлото «6 из 45» 27,5 млн рублей. Это один из самых крупных выигрышей в регионе. URA.RU рассказывает, какие еще призы получали пермяки и на что их тратили. 17 млн рублей В феврале 2024 года житель Пермского края выиграл один из самых крупных призов — 17 млн рублей. Удача улыбнулась участнику быстрой лотереи «Рапидо». Билет был куплен в мобильном приложении, отметили в пресс-службе «Столото». Но кто этот счастливчик, и куда он планирует потратить выигрыш, неизвестно, так как победитель не оформил свой приз. 20 млн рублей В 2022 году пермяк Денис Стародубцев выиграл 20 млн рублей. Мужчина решил потратить приз на покупку корейского внедорожника, а также ремонт дома. Про победителя известно, что на момент выигрыша, он работал крановщиком. 36 млн рублей Еще один пермяк стал миллионером в январе 2024 года. Он угадал выигрышную комбинацию чисел в лотерее «Спортлото «6 из 45» и получил 36 млн рублей. В пресс-службе «Столото» рассказали, что счастливчик оформил приз, но его личность не раскрывается. Известно только, что билет пермяк купил в мобильном приложении за 50 рублей. 56 млн рублей Выигрыш в размере 56,8 млн рублей пермяк получил, купив лотерейный билет за 100 рублей. Это случилось в сентябре 2018 года. Данные победителя также не раскрывают. Самый крупный приз В 2020 году руководитель пермского предприятия стал обладателем полумиллиарда рублей. Счастливчик купил билет лотереи «Гослото» за 200 рублей и выиграл 545,9 млн рублей. Побить этот рекорд, пока не удалось ни одному пермяку. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл 27 млн рублей в лотерею «Спортлото «6 из 45». Он угадал всю выигрышную комбинацию чисел. По мнению кандидата физико-математических наук Пермского Политеха Елены Кротовой, это просто удача. Ученая считает, что невозможно рассчитать выигрышные комбинации чисел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермcкого края выиграл в лотерее «Спортлото «6 из 45» 27,5 млн рублей. Это один из самых крупных выигрышей в регионе. URA.RU рассказывает, какие еще призы получали пермяки и на что их тратили. В феврале 2024 года житель Пермского края выиграл один из самых крупных призов — 17 млн рублей. Удача улыбнулась участнику быстрой лотереи «Рапидо». Билет был куплен в мобильном приложении, отметили в пресс-службе «Столото». Но кто этот счастливчик, и куда он планирует потратить выигрыш, неизвестно, так как победитель не оформил свой приз. В 2022 году пермяк Денис Стародубцев выиграл 20 млн рублей. Мужчина решил потратить приз на покупку корейского внедорожника, а также ремонт дома. Про победителя известно, что на момент выигрыша, он работал крановщиком. Еще один пермяк стал миллионером в январе 2024 года. Он угадал выигрышную комбинацию чисел в лотерее «Спортлото «6 из 45» и получил 36 млн рублей. В пресс-службе «Столото» рассказали, что счастливчик оформил приз, но его личность не раскрывается. Известно только, что билет пермяк купил в мобильном приложении за 50 рублей. Выигрыш в размере 56,8 млн рублей пермяк получил, купив лотерейный билет за 100 рублей. Это случилось в сентябре 2018 года. Данные победителя также не раскрывают. В 2020 году руководитель пермского предприятия стал обладателем полумиллиарда рублей. Счастливчик купил билет лотереи «Гослото» за 200 рублей и выиграл 545,9 млн рублей. Побить этот рекорд, пока не удалось ни одному пермяку. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл 27 млн рублей в лотерею «Спортлото «6 из 45». Он угадал всю выигрышную комбинацию чисел. По мнению кандидата физико-математических наук Пермского Политеха Елены Кротовой, это просто удача. Ученая считает, что невозможно рассчитать выигрышные комбинации чисел.