Амурская дочка «Курганмашзавода» вербовала работников на ВДНХ. Фото

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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, выставка россия
На ВДНХ прошел фестиваль профессий Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Специалисты бронетанкового ремонтного предприятия «560 БТРЗ» из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», приняли участие вербовали работников на фестивале профессий в Москве. Мероприятие прошло в рамках Международной выставки-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщается в telegram-канале «Высокоточка».

«На Международной выставке-форуме „Россия“ (ВДНХ) прошел „Фестиваль профессий“, на котором была представлена Амурская область с экспозицией 560 БТРЗ „Высокоточных комплексов“. Гости выставки пообщались со специалистами нашего Бронетанкового ремонтного завода, узнали об условиях труда, социальных льготах и гарантиях на предприятии», — говорится в сообщении. Для юных гостей экспозиции была предоставлена возможность поправлять радиоуправляемой боевой машиной пехоты БМП.

Ранее URA.RU писало, что школьники смогут получить работу на оборонном предприятии «Курганмашзавод» после целевого обучения в вузах. Будущим студентам завод за свой счет обеспечит прохождение дополнительной подготовки, а при высокой успеваемости готов платить стипендии.

Бронетанковый завод принял участие в «Фестивале профессий» на ВДНХ
Бронетанковый завод принял участие в «Фестивале профессий» на ВДНХ

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Специалисты бронетанкового ремонтного предприятия «560 БТРЗ» из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», приняли участие вербовали работников на фестивале профессий в Москве. Мероприятие прошло в рамках Международной выставки-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщается в telegram-канале «Высокоточка». «На Международной выставке-форуме „Россия“ (ВДНХ) прошел „Фестиваль профессий“, на котором была представлена Амурская область с экспозицией 560 БТРЗ „Высокоточных комплексов“. Гости выставки пообщались со специалистами нашего Бронетанкового ремонтного завода, узнали об условиях труда, социальных льготах и гарантиях на предприятии», — говорится в сообщении. Для юных гостей экспозиции была предоставлена возможность поправлять радиоуправляемой боевой машиной пехоты БМП. Ранее URA.RU писало, что школьники смогут получить работу на оборонном предприятии «Курганмашзавод» после целевого обучения в вузах. Будущим студентам завод за свой счет обеспечит прохождение дополнительной подготовки, а при высокой успеваемости готов платить стипендии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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