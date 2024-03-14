На ВДНХ прошел фестиваль профессий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Специалисты бронетанкового ремонтного предприятия «560 БТРЗ» из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», приняли участие вербовали работников на фестивале профессий в Москве. Мероприятие прошло в рамках Международной выставки-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщается в telegram-канале «Высокоточка».

«На Международной выставке-форуме „Россия“ (ВДНХ) прошел „Фестиваль профессий“, на котором была представлена Амурская область с экспозицией 560 БТРЗ „Высокоточных комплексов“. Гости выставки пообщались со специалистами нашего Бронетанкового ремонтного завода, узнали об условиях труда, социальных льготах и гарантиях на предприятии», — говорится в сообщении. Для юных гостей экспозиции была предоставлена возможность поправлять радиоуправляемой боевой машиной пехоты БМП.

Ранее URA.RU писало, что школьники смогут получить работу на оборонном предприятии «Курганмашзавод» после целевого обучения в вузах. Будущим студентам завод за свой счет обеспечит прохождение дополнительной подготовки, а при высокой успеваемости готов платить стипендии.

Бронетанковый завод принял участие в «Фестивале профессий» на ВДНХ ФОто: автор не указан, telegram-канал «Высокоточка»