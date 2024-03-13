Жители ХМАО скупают путевки в Дубай ради новых трендовых туров

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия в Арабские Эмираты. Югорчане чаще всего едут в Дубай из-за тренда на шопинг-туры и за новыми видами развлечений. О тенденции URA.RU рассказали в турагентстве Soloway.
«Дубай очень популярен, потому что туда не нужна визы. Часто кроме тепла и моря, людей привлекает шопинг — работают карты. Плюс их курорты активно развиваются, а все, чего у них нет, они начинают воздвигать. Это и сафари с жирафами, носорогами, фламинго, и даже у них появились виллы на воде, как на Мальдивах», — рассказывает руководитель агентства путешествий Елена Соловьева.
Конкуренцию по популярности у югорчан Эмиратам составляет Турция. При этом, в том числе, путешественники ориентируются на курорты, куда летают прямые рейсы из ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще интересоваться путешествиями в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.
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