Жители ХМАО скупают путевки в Дубай ради новых трендовых туров

У жителей ХМАО стали популярны шопинг-туры в Дубае

14 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

У югорчан стали популярны шоппинг-туры в ОАЭ Фото: Сергей Леонов © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия в Арабские Эмираты. Югорчане чаще всего едут в Дубай из-за тренда на шопинг-туры и за новыми видами развлечений. О тенденции URA.RU рассказали в турагентстве Soloway. «Дубай очень популярен, потому что туда не нужна визы. Часто кроме тепла и моря, людей привлекает шопинг — работают карты. Плюс их курорты активно развиваются, а все, чего у них нет, они начинают воздвигать. Это и сафари с жирафами, носорогами, фламинго, и даже у них появились виллы на воде, как на Мальдивах», — рассказывает руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. Конкуренцию по популярности у югорчан Эмиратам составляет Турция. При этом, в том числе, путешественники ориентируются на курорты, куда летают прямые рейсы из ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще интересоваться путешествиями в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия в Арабские Эмираты. Югорчане чаще всего едут в Дубай из-за тренда на шопинг-туры и за новыми видами развлечений. О тенденции URA.RU рассказали в турагентстве Soloway. «Дубай очень популярен, потому что туда не нужна визы. Часто кроме тепла и моря, людей привлекает шопинг — работают карты. Плюс их курорты активно развиваются, а все, чего у них нет, они начинают воздвигать. Это и сафари с жирафами, носорогами, фламинго, и даже у них появились виллы на воде, как на Мальдивах», — рассказывает руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. Конкуренцию по популярности у югорчан Эмиратам составляет Турция. При этом, в том числе, путешественники ориентируются на курорты, куда летают прямые рейсы из ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще интересоваться путешествиями в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.