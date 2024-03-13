13 марта 2024

Жители ХМАО скупают путевки в Дубай ради новых трендовых туров

У жителей ХМАО стали популярны шопинг-туры в Дубае
© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
У югорчан стали популярны шоппинг-туры в ОАЭ Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия в Арабские Эмираты. Югорчане чаще всего едут в Дубай из-за тренда на шопинг-туры и за новыми видами развлечений. О тенденции URA.RU рассказали в турагентстве Soloway.

«Дубай очень популярен, потому что туда не нужна визы. Часто кроме тепла и моря, людей привлекает шопинг — работают карты. Плюс их курорты активно развиваются, а все, чего у них нет, они начинают воздвигать. Это и сафари с жирафами, носорогами, фламинго, и даже у них появились виллы на воде, как на Мальдивах», — рассказывает руководитель агентства путешествий Елена Соловьева.

Конкуренцию по популярности у югорчан Эмиратам составляет Турция. При этом, в том числе, путешественники ориентируются на курорты, куда летают прямые рейсы из ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще интересоваться путешествиями в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия в Арабские Эмираты. Югорчане чаще всего едут в Дубай из-за тренда на шопинг-туры и за новыми видами развлечений. О тенденции URA.RU рассказали в турагентстве Soloway. «Дубай очень популярен, потому что туда не нужна визы. Часто кроме тепла и моря, людей привлекает шопинг — работают карты. Плюс их курорты активно развиваются, а все, чего у них нет, они начинают воздвигать. Это и сафари с жирафами, носорогами, фламинго, и даже у них появились виллы на воде, как на Мальдивах», — рассказывает руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. Конкуренцию по популярности у югорчан Эмиратам составляет Турция. При этом, в том числе, путешественники ориентируются на курорты, куда летают прямые рейсы из ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще интересоваться путешествиями в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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