«Северавтодор» оплатит выпускникам школ учебу в вузах

Выпускники школ и ССУЗов ХМАО могут получить диплом вуза за счет «Северавтодора» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Северавтодор» из ХМАО принимает заявления от выпускников школ и колледжей, которые хотят получить высшее образование по строительной специальности. Предприятие оплатит обучение специалистов в вузе и гарантирует трудоустройство.

«Группа компаний „Северавтодор“ объявляет конкурс на бюджетное целевое обучение с гарантией трудоустройства. В программе могут принять участие молодые люди от 17 до 22 лет после окончания 11 классов или учреждения средне-специального образования», — сообщили корреспонденту URA.RU в «Северавтодоре».

Компания сотрудничает с Томским государственным архитектурно-строительным, Сибирским государственным дорожно-строительным, Московским автомобильно-дорожным государственным университетами. Выпускникам, которые в этом году завершают курс среднего общего образования, необходимо предоставить документы с отметками за предыдущие годы обучения и первое полугодие текущего учебного года. Перед заключением договора с компанией молодые люди проходят собеседование с руководителями предприятия. Абитуриенты от «Северавтодора» получают преимущество при поступлении, а студенты — квоту при получении места в общежитии. По условиям сотрудничества, после получения диплома специалист должен три года отработать в компании.

Ранее URA.RU писало, что аэропорт Сургута до 1 апреля 2024 года принимает заявления от одиннадцатиклассников на целевое обучение. Также за профессиональную подготовку будущих сотрудников готовы платить Нижневартовская ГРЭС, «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Югорск».