Компании ХМАО объявили конкурсный набор на целевое обучение в вузах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании ХМАО оплатят обучение будущих сотрудников в вузах. Пресс-служба аэропорта Сургута сообщила, что уже предприятие принимает заявления от одиннадцатиклассников на целевое обучение на следующий год.

«Аэропорт Сургута объявляет конкурс на целевое обучение в высших учебных заведениях гражданской авиации на 2024 год среди будущих выпускников средних общеобразовательных школ, обучающихся в 11 классах. Кандидат должен предоставить документы до 1 апреля 2024 года», — сообщили на предприятии. На основе документов об успехах в учебе, спорте и науке из всех желающих компания выберет 16 человек, которые получат бесплатное авиационное образование в вузах Ульяновска и Санкт-Петербурга.

Нижневартовская ГРЭС оплатит обучение будущему инженеру-технологу, который после вуза придет работать на электростанцию. Его отправят учиться в Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина в Екатеринбург. «Основное требование — минимальные баллы ЕГЭ: математика — 39, русский язык — 40, информатика и ИКТ — 44 или физика — 39», — проинформировал карьерный центр Нижневартовского госуниверситета.

Дочернее общество «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Югорск» и компания «Сургутнефтегаз» готовы платить успешным студентам-целевикам дополнительную стипендию. В соответствии с договором, все специалисты, получившие высшие образование за счет компаний, должны после получения диплома отработать на предприятиях от трех лет и более.

Ранее URA.RU писало, что вуз из ХМАО оштрафовал на 945 тысяч рублей отчисленную студентку. Девушка училась в вузе по целевой программе с обязательным дальнейшим трудоустройством.