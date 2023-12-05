Компании ХМАО оплатят обучение будущих сотрудников в вузах

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Компании ХМАО объявили конкурсный набор на целевое обучение в вузах Фото:

Компании ХМАО оплатят обучение будущих сотрудников в вузах. Пресс-служба аэропорта Сургута сообщила, что уже предприятие принимает заявления от одиннадцатиклассников на целевое обучение на следующий год.

«Аэропорт Сургута объявляет конкурс на целевое обучение в высших учебных заведениях гражданской авиации на 2024 год среди будущих выпускников средних общеобразовательных школ, обучающихся в 11 классах. Кандидат должен предоставить документы до 1 апреля 2024 года», — сообщили на предприятии. На основе документов об успехах в учебе, спорте и науке из всех желающих компания выберет 16 человек, которые получат бесплатное авиационное образование в вузах Ульяновска и Санкт-Петербурга.

Нижневартовская ГРЭС оплатит обучение будущему инженеру-технологу, который после вуза придет работать на электростанцию. Его отправят учиться в Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина в Екатеринбург. «Основное требование — минимальные баллы ЕГЭ: математика — 39, русский язык — 40, информатика и ИКТ — 44 или физика — 39», — проинформировал карьерный центр Нижневартовского госуниверситета.

Дочернее общество «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Югорск» и компания «Сургутнефтегаз» готовы платить успешным студентам-целевикам дополнительную стипендию. В соответствии с договором, все специалисты, получившие высшие образование за счет компаний, должны после получения диплома отработать на предприятиях от трех лет и более.

Ранее URA.RU писало, что вуз из ХМАО оштрафовал на 945 тысяч рублей отчисленную студентку. Девушка училась в вузе по целевой программе с обязательным дальнейшим трудоустройством.

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Компании ХМАО оплатят обучение будущих сотрудников в вузах. Пресс-служба аэропорта Сургута сообщила, что уже предприятие принимает заявления от одиннадцатиклассников на целевое обучение на следующий год. «Аэропорт Сургута объявляет конкурс на целевое обучение в высших учебных заведениях гражданской авиации на 2024 год среди будущих выпускников средних общеобразовательных школ, обучающихся в 11 классах. Кандидат должен предоставить документы до 1 апреля 2024 года», — сообщили на предприятии. На основе документов об успехах в учебе, спорте и науке из всех желающих компания выберет 16 человек, которые получат бесплатное авиационное образование в вузах Ульяновска и Санкт-Петербурга. Нижневартовская ГРЭС оплатит обучение будущему инженеру-технологу, который после вуза придет работать на электростанцию. Его отправят учиться в Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина в Екатеринбург. «Основное требование — минимальные баллы ЕГЭ: математика — 39, русский язык — 40, информатика и ИКТ — 44 или физика — 39», — проинформировал карьерный центр Нижневартовского госуниверситета. Дочернее общество «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Югорск» и компания «Сургутнефтегаз» готовы платить успешным студентам-целевикам дополнительную стипендию. В соответствии с договором, все специалисты, получившие высшие образование за счет компаний, должны после получения диплома отработать на предприятиях от трех лет и более. Ранее URA.RU писало, что вуз из ХМАО оштрафовал на 945 тысяч рублей отчисленную студентку. Девушка училась в вузе по целевой программе с обязательным дальнейшим трудоустройством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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