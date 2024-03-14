Когда «сгорит» лотерейный приз пермяка, выигравшего 27,5 млн рублей

Пермяк, выигравший 27,5 млн рублей в лотерею, должен забрать приз за 3,5 года

Чаще всего победители оформляют выигрыш в течении месяца после оглашения результатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Пермского края, который стал обладателем суперприза лотереи в 27,5 млн рублей, лишится своего выигрыша в 2027 году, если не оформит его. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за последние три года большая часть победителей оформляют выигрыш в течении одного месяца после объявления результатов розыгрыша. Чаще всего призеры тянут из-за того, что долго выбирают способ предоставления документов. Их можно лично привезти в московский офис оператора лотерей «Столото» или отправить по почте.

Ранее стало известно, что пермяк угадал комбинацию чисел лотереи и стал обладателем 27,5 млн рублей. Несмотря на солидную сумму, победитель не спешит оформлять свой приз. Это один из самых крупных призов, которые выигрывали пермяки.