Когда «сгорит» лотерейный приз пермяка, выигравшего 27,5 млн рублей

Пермяк, выигравший 27,5 млн рублей в лотерею, должен забрать приз за 3,5 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет, государственные лотереи, спортлото
Чаще всего победители оформляют выигрыш в течении месяца после оглашения результатов Фото:

Житель Пермского края, который стал обладателем суперприза лотереи в 27,5 млн рублей, лишится своего выигрыша в 2027 году, если не оформит его. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за последние три года большая часть победителей оформляют выигрыш в течении одного месяца после объявления результатов розыгрыша. Чаще всего призеры тянут из-за того, что долго выбирают способ предоставления документов. Их можно лично привезти в московский офис оператора лотерей «Столото» или отправить по почте.

Ранее стало известно, что пермяк угадал комбинацию чисел лотереи и стал обладателем 27,5 млн рублей. Несмотря на солидную сумму, победитель не спешит оформлять свой приз. Это один из самых крупных призов, которые выигрывали пермяки.

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Житель Пермского края, который стал обладателем суперприза лотереи в 27,5 млн рублей, лишится своего выигрыша в 2027 году, если не оформит его. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что за последние три года большая часть победителей оформляют выигрыш в течении одного месяца после объявления результатов розыгрыша. Чаще всего призеры тянут из-за того, что долго выбирают способ предоставления документов. Их можно лично привезти в московский офис оператора лотерей «Столото» или отправить по почте. Ранее стало известно, что пермяк угадал комбинацию чисел лотереи и стал обладателем 27,5 млн рублей. Несмотря на солидную сумму, победитель не спешит оформлять свой приз. Это один из самых крупных призов, которые выигрывали пермяки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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