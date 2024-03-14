Новые подробности в деле школьников, с которыми 11-летняя свердловчанка занялась сексом

К 11-летней свердловчанке, занявшейся сексом с тремя парнями, приходили еще двое

Девочка познакомилась в подростками в соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) с тремя восьмиклассниками, которые занялись сексом с 11-летней девочкой, были еще два подростка, которые решили сразу уйти. Девочка познакомилась с ними в соцсети «ВКонтакте», рассказал информированный источник.

«Она [11-летняя] сама написала им в ВК, позвала к себе, они вместе выпивали. Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое более умных ушли, а эти трое остались», — передает E1.RU слова источника.

В самом начале развитии истории было известно только о двух школьниках, которые занялись сексом с девочкой 22 февраля. Позже появилась информация о третьем участнике. По информации Mah, свердловчанка таким образом решила поздравить подростков с Днем защитника Отечества. Следователи СК Первоуральска уже завели уголовное дело.