Новые подробности в деле школьников, с которыми 11-летняя свердловчанка занялась сексом

К 11-летней свердловчанке, занявшейся сексом с тремя парнями, приходили еще двое
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Девочка познакомилась в подростками в соцсети Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) с тремя восьмиклассниками, которые занялись сексом с 11-летней девочкой, были еще два подростка, которые решили сразу уйти. Девочка познакомилась с ними в соцсети «ВКонтакте», рассказал информированный источник.

«Она [11-летняя] сама написала им в ВК, позвала к себе, они вместе выпивали. Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое более умных ушли, а эти трое остались», — передает E1.RU слова источника.

В самом начале развитии истории было известно только о двух школьниках, которые занялись сексом с девочкой 22 февраля. Позже появилась информация о третьем участнике. По информации Mah, свердловчанка таким образом решила поздравить подростков с Днем защитника Отечества. Следователи СК Первоуральска уже завели уголовное дело.

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В Первоуральске (Свердловская область) с тремя восьмиклассниками, которые занялись сексом с 11-летней девочкой, были еще два подростка, которые решили сразу уйти. Девочка познакомилась с ними в соцсети «ВКонтакте», рассказал информированный источник. «Она [11-летняя] сама написала им в ВК, позвала к себе, они вместе выпивали. Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое более умных ушли, а эти трое остались», — передает E1.RU слова источника. В самом начале развитии истории было известно только о двух школьниках, которые занялись сексом с девочкой 22 февраля. Позже появилась информация о третьем участнике. По информации Mah, свердловчанка таким образом решила поздравить подростков с Днем защитника Отечества. Следователи СК Первоуральска уже завели уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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