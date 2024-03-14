В челябинском минздраве рассказали о состоянии школьника, упавшего с 11 этажа

Челябинский школьник, упавший с 11 этажа, находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок находится под присмотром врачей Фото:

Школьник, который выпал с 11 этажа в Челябинске, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава области.

«Состояние тяжелое. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.

По данным URA.RU, изначально школьника доставили в больницу № 3. Однако позднее было принято решение о переводе его в детскую областную больницу. Он находится под наблюдением специалистов.

Школьник выпал с общественного балкона, расположенного на 11 этаже дома №45 по Комсомольскому проспекту, 13 февраля. Его оперативно доставили в медучреждение. У ребенка зафиксировали перелом позвоночник и закрытую черепно-мозговую травму.

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Школьник, который выпал с 11 этажа в Челябинске, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава области. «Состояние тяжелое. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. По данным URA.RU, изначально школьника доставили в больницу № 3. Однако позднее было принято решение о переводе его в детскую областную больницу. Он находится под наблюдением специалистов. Школьник выпал с общественного балкона, расположенного на 11 этаже дома №45 по Комсомольскому проспекту, 13 февраля. Его оперативно доставили в медучреждение. У ребенка зафиксировали перелом позвоночник и закрытую черепно-мозговую травму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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