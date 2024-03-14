В челябинском минздраве рассказали о состоянии школьника, упавшего с 11 этажа

Челябинский школьник, упавший с 11 этажа, находится в тяжелом состоянии

Ребенок находится под присмотром врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьник, который выпал с 11 этажа в Челябинске, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава области.

«Состояние тяжелое. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.

По данным URA.RU, изначально школьника доставили в больницу № 3. Однако позднее было принято решение о переводе его в детскую областную больницу. Он находится под наблюдением специалистов.

Школьник выпал с общественного балкона, расположенного на 11 этаже дома №45 по Комсомольскому проспекту, 13 февраля. Его оперативно доставили в медучреждение. У ребенка зафиксировали перелом позвоночник и закрытую черепно-мозговую травму.