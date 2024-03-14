В челябинском минздраве рассказали о состоянии школьника, упавшего с 11 этажа

Школьник, который выпал с 11 этажа в Челябинске, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава области.
«Состояние тяжелое. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.
По данным URA.RU, изначально школьника доставили в больницу № 3. Однако позднее было принято решение о переводе его в детскую областную больницу. Он находится под наблюдением специалистов.
Школьник выпал с общественного балкона, расположенного на 11 этаже дома №45 по Комсомольскому проспекту, 13 февраля. Его оперативно доставили в медучреждение. У ребенка зафиксировали перелом позвоночник и закрытую черепно-мозговую травму.
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