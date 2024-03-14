Лидер КПРФ Зюганов проигнорировал обращение тюменских партийцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Владимиром Меньшовым. Москва, зюганов геннадий
Зюганов не стал вмешиваться в тюменский конфликт в КПРФ Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал вмешиваться в конфликт между партийцами из тюменского обкома. Он проигнорировал обращение местных функционеров, обиженных на региональное руководство. Об этом URA.RU сообщили источники из областного политического бомонда.

«Группа недовольных просила у Зюганова применить санкции к главе обкома Тамаре Казанцевой, которая, якобы, не сдержала предвыборное обещание назначить активных партийцев, не избравшихся в гордуму, помощниками депутатов. Потеряв надежду из-за бездействия центрального штаба, несколько человек готовятся к выходу из партии», — сообщают собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которой местные активисты пожаловались Зюганову на Казанцеву. Перед выборами в городскую думу она обещала должности помощников активистам, которые покажут хороший результат в одномандатных округах, но сдержать слово ей не удалось.Она не смогла повлиять на депутатов гордумы Сергея Пыхалова и Андрея Кима, которые, в обход решения обкома, самостоятельно назначили себе помощников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал вмешиваться в конфликт между партийцами из тюменского обкома. Он проигнорировал обращение местных функционеров, обиженных на региональное руководство. Об этом URA.RU сообщили источники из областного политического бомонда. «Группа недовольных просила у Зюганова применить санкции к главе обкома Тамаре Казанцевой, которая, якобы, не сдержала предвыборное обещание назначить активных партийцев, не избравшихся в гордуму, помощниками депутатов. Потеряв надежду из-за бездействия центрального штаба, несколько человек готовятся к выходу из партии», — сообщают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которой местные активисты пожаловались Зюганову на Казанцеву. Перед выборами в городскую думу она обещала должности помощников активистам, которые покажут хороший результат в одномандатных округах, но сдержать слово ей не удалось.Она не смогла повлиять на депутатов гордумы Сергея Пыхалова и Андрея Кима, которые, в обход решения обкома, самостоятельно назначили себе помощников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...