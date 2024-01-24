Глава тюменской КПРФ рискует растерять городской партактив

Тюменское отделение КПРФ могут покинуть порядка 10 человек

Тюменскую КПРФ могут покинуть обманутые активисты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева рискует растерять городской партактив. Многие функционеры разочаровались в «красной леди» после ее конфликта с депутатами гордумы Сергеем Пыхаловым и Андреем Кимом. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.

«Она не смогла повлиять на депутатов гордумы Пыхалова и Кима, которые, в обход решения обкома, самостоятельно назначили себе помощников. Изначально Казанцева обещала должности помощников активистам, которые показали хороший результат в одномандатных округах, но сдержать слово ей не удалось. Поначалу она угрожала депутатам исключением из политбюро обкома партии, заявляла, что будет использовать другие аппаратные рычаги, результата это не принесло. Депутаты остались при своем», — поделились собеседники агентства.

Агентство направило запрос в обком КПРФ. Ответ на него ожидается.

По данным URA.RU, в знак протеста отделение готовятся покинуть порядка 10 человек. Ранее агентство сообщало о том, как депутата Пыхалова сняли с должности секретаря обкома по протестному движению и вывели его из состава руководящего органа — бюро. Все из-за того, что он не подчинился Тамаре Казанцевой и назначил себе в помощники своего человека.