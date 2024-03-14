Как тюменцам принять участие в розыгрыше квартир и машин не выходя из дома

Тюменцы могут удаленно принять участие в викторине фестиваля «Тюменская весна»

Те, кто не может покинуть дом по объективным причинам, могут поучаствовать в викторине по телефону Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменцы смогут дистанционно принять участие в викторине «Люби свой край!» в рамках фестиваля «Тюменская весна». Такое право есть у граждан, у которых по объективным причинам не получится 15, 16 или 17 марта прийти в центры ее проведения. URA.RU подготовило инструкцию о том, как попытаться выиграть квартиру, машину и другие подарки не выходя из дома.

Кто может участвовать?

Право на дистанционное участие имеют граждане:

временно нетрудоспособные;

имеющие стойкую утрату общей трудоспособности, в результате которой ограничена возможность передвижения;

обязанные соблюдать режим самоизоляции из-за заболевания.

Участники должны быть совершеннолетними. У них также должна быть регистрация в Тюмени или Тюменской области.

Как принять участие в викторине дистанционно?

Желающие попытать свои силы должны позвонить по номеру 8-800-250-41-19. Звонки будут принимать 15, 16 и 17 марта, с 08:00 до 20:00.

Условия дистанционного участия

Позвонив по номеру, участнику нужно назвать свои паспортные данные и причину, по которой он не может лично прийти в центр проведения викторины. Затем на номер позвонившего придет смс с кодом, который нужно назвать оператору.

После оператор задаст вопрос. На ответ у участника будет 10 секунд. Если получится ответить правильно, оператор сообщит, какой подарок за это положен. Также участник автоматически попадет во второй этап викторины, где в прямом эфире разыграют самые крупные призы — квартиры и машины. Повторное участие в первом этапе не разрешается.

Как забрать выигрыш?

Чтобы получить подарки у участников есть два варианта:

сделать это самому до 31 марта (адрес: Малыгина,51/4, цокольный этаж, вход со двора);

попросить привезти презент на дом, если на то есть уважительная причина.

Важно!

При любом способе получения подарка участник должен будет предъявить документы, подтверждающие причину того, почему он выбрал дистанционный способ участия. Ранее URA.RU рассказывало о правилах, которые будут действовать во время викторины «Люби свой край» в центрах ее проведения. Узнать, как получить приз, можно в этом материале.