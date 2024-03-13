В Губкинском (ЯНАО) была закрыта последняя вакансия заместителя главы администрации. Замом главы по архитектуре и строительству 14 марта назначен Евгений Ибрагимов, сообщает пресс-служба городской администрации.
«На должность заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре назначен Евгений Ибрагимов. [Он] руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства, [позже] исполнял обязанности заместителя главы по строительству и архитектуре», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.
Трудовую деятельность в Губкинском Ибрагимов начал с поста зама гендиректора, а затем главного инженера в АО «Губкинские городские электрические сети». Занимал пост главного инженера в МКУ «Управление организации строительства», а позже возглавил управление.
Мэр Губкинского Андрей Бандурко начал формирование новой команды после отставки прежних заместителей. Прежний замглавы по архитектуре и строительству Денис Минде ушел с поста в сентябре 2023 года.
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