13 марта 2024

Мэр из ЯНАО закончил формировать команду. Фото

В мэрию Губкинского назначили нового зама по строительству
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Бандурко сформировал административную команду Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) была закрыта последняя вакансия заместителя главы администрации. Замом главы по архитектуре и строительству 14 марта назначен Евгений Ибрагимов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На должность заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре назначен Евгений Ибрагимов. [Он] руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства, [позже] исполнял обязанности заместителя главы по строительству и архитектуре», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

Трудовую деятельность в Губкинском Ибрагимов начал с поста зама гендиректора, а затем главного инженера в АО «Губкинские городские электрические сети». Занимал пост главного инженера в МКУ «Управление организации строительства», а позже возглавил управление.

Мэр Губкинского Андрей Бандурко начал формирование новой команды после отставки прежних заместителей. Прежний замглавы по архитектуре и строительству Денис Минде ушел с поста в сентябре 2023 года.

Евгений Ибрагимов стал заместителем мэра Губкинского по архитектуре и строительству
Евгений Ибрагимов стал заместителем мэра Губкинского по архитектуре и строительству
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В Губкинском (ЯНАО) была закрыта последняя вакансия заместителя главы администрации. Замом главы по архитектуре и строительству 14 марта назначен Евгений Ибрагимов, сообщает пресс-служба городской администрации. «На должность заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре назначен Евгений Ибрагимов. [Он] руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства, [позже] исполнял обязанности заместителя главы по строительству и архитектуре», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Трудовую деятельность в Губкинском Ибрагимов начал с поста зама гендиректора, а затем главного инженера в АО «Губкинские городские электрические сети». Занимал пост главного инженера в МКУ «Управление организации строительства», а позже возглавил управление. Мэр Губкинского Андрей Бандурко начал формирование новой команды после отставки прежних заместителей. Прежний замглавы по архитектуре и строительству Денис Минде ушел с поста в сентябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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