Путин поручил приступить к практической реализации ВСМ «Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин призвал переходить к практической реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». По его словам, страна способна это реализовать. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством.
«Основные подходы к реализации этого крупного проекта мы с коллегами недавно обсуждали, пора переходить к практической реализации», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Глава государства отметил, что, те кто был вовлечен в работу по высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», знают, что эта тема обсуждалась очень давно. Путин указал на то, что Россия в финансовом, экономическом и технологическом планах «созрела» для реализации проекта, который «нужен российской экономике».
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