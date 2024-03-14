Путин поручил приступить к практической реализации ВСМ «Москва — Санкт-Петербург

14 марта 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия «созрела» для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал переходить к практической реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». По его словам, страна способна это реализовать. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством. «Основные подходы к реализации этого крупного проекта мы с коллегами недавно обсуждали, пора переходить к практической реализации», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что, те кто был вовлечен в работу по высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», знают, что эта тема обсуждалась очень давно. Путин указал на то, что Россия в финансовом, экономическом и технологическом планах «созрела» для реализации проекта, который «нужен российской экономике». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин призвал переходить к практической реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». По его словам, страна способна это реализовать. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством. «Основные подходы к реализации этого крупного проекта мы с коллегами недавно обсуждали, пора переходить к практической реализации», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что, те кто был вовлечен в работу по высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», знают, что эта тема обсуждалась очень давно. Путин указал на то, что Россия в финансовом, экономическом и технологическом планах «созрела» для реализации проекта, который «нужен российской экономике».