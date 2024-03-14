Путин поручил приступить к практической реализации ВСМ «Москва — Санкт-Петербург

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин заявил, что Россия «созрела» для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали  «Москва — Санкт-Петербург» Фото:

Президент России Владимир Путин призвал переходить к практической реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». По его словам, страна способна это реализовать. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством.

«Основные подходы к реализации этого крупного проекта мы с коллегами недавно обсуждали, пора переходить к практической реализации», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Глава государства отметил, что, те кто был вовлечен в работу по высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», знают, что эта тема обсуждалась очень давно. Путин указал на то, что Россия в финансовом, экономическом и технологическом планах «созрела» для реализации проекта, который «нужен российской экономике».

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Президент России Владимир Путин призвал переходить к практической реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». По его словам, страна способна это реализовать. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством. «Основные подходы к реализации этого крупного проекта мы с коллегами недавно обсуждали, пора переходить к практической реализации», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что, те кто был вовлечен в работу по высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», знают, что эта тема обсуждалась очень давно. Путин указал на то, что Россия в финансовом, экономическом и технологическом планах «созрела» для реализации проекта, который «нужен российской экономике».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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