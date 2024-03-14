Алена Водонаева призналась, что у нее нет зуба

Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева призналась своим подписчиком, что уже год ходит без зуба. Как написала известная тюменка в своем telegram-канале, зуб ей удалили, чтобы скорректировать челюсть.
«Никогда еще Карди Би не была так близка мне. У рэперши выпал зуб, и она без стеснения показала его отсутствие публике. Я возможно тоже покажу, но в самом финале, когда моя эпопея с зубами подойдет к финалу. С января 2023 года я ношу в капе один зуб-обманку. А сам зуб убрали для того, чтобы двигать верхний ряд», — написала Алена Водонаева в сообщении.
Алена Водонаева также пообещала своим подписчикам, что продемонстрирует отсутствие зуба на ближайшем мероприятии. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева щепетильно относится к вопросам красоты и гигиены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.