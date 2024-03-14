14 марта 2024

Алена Водонаева призналась, что у нее нет зуба

© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Водонаева на презентации ЛЭтуаль. Тюмень, водонаева алена
Алена Водонаева носит капы, чтобы скрыть отсутствие зуба Фото:

Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева призналась своим подписчиком, что уже год ходит без зуба. Как написала известная тюменка в своем telegram-канале, зуб ей удалили, чтобы скорректировать челюсть.

«Никогда еще Карди Би не была так близка мне. У рэперши выпал зуб, и она без стеснения показала его отсутствие публике. Я возможно тоже покажу, но в самом финале, когда моя эпопея с зубами подойдет к финалу. С января 2023 года я ношу в капе один зуб-обманку. А сам зуб убрали для того, чтобы двигать верхний ряд», — написала Алена Водонаева в сообщении.

Алена Водонаева также пообещала своим подписчикам, что продемонстрирует отсутствие зуба на ближайшем мероприятии. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева щепетильно относится к вопросам красоты и гигиены.

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Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева призналась своим подписчиком, что уже год ходит без зуба. Как написала известная тюменка в своем telegram-канале, зуб ей удалили, чтобы скорректировать челюсть. «Никогда еще Карди Би не была так близка мне. У рэперши выпал зуб, и она без стеснения показала его отсутствие публике. Я возможно тоже покажу, но в самом финале, когда моя эпопея с зубами подойдет к финалу. С января 2023 года я ношу в капе один зуб-обманку. А сам зуб убрали для того, чтобы двигать верхний ряд», — написала Алена Водонаева в сообщении. Алена Водонаева также пообещала своим подписчикам, что продемонстрирует отсутствие зуба на ближайшем мероприятии. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева щепетильно относится к вопросам красоты и гигиены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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