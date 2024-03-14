Алена Водонаева призналась, что у нее нет зуба

15 марта 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Алена Водонаева носит капы, чтобы скрыть отсутствие зуба Фото: Штерн Эдуард © URA.RU Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева призналась своим подписчиком, что уже год ходит без зуба. Как написала известная тюменка в своем telegram-канале, зуб ей удалили, чтобы скорректировать челюсть. «Никогда еще Карди Би не была так близка мне. У рэперши выпал зуб, и она без стеснения показала его отсутствие публике. Я возможно тоже покажу, но в самом финале, когда моя эпопея с зубами подойдет к финалу. С января 2023 года я ношу в капе один зуб-обманку. А сам зуб убрали для того, чтобы двигать верхний ряд», — написала Алена Водонаева в сообщении. Алена Водонаева также пообещала своим подписчикам, что продемонстрирует отсутствие зуба на ближайшем мероприятии. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева щепетильно относится к вопросам красоты и гигиены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева призналась своим подписчиком, что уже год ходит без зуба. Как написала известная тюменка в своем telegram-канале, зуб ей удалили, чтобы скорректировать челюсть. «Никогда еще Карди Би не была так близка мне. У рэперши выпал зуб, и она без стеснения показала его отсутствие публике. Я возможно тоже покажу, но в самом финале, когда моя эпопея с зубами подойдет к финалу. С января 2023 года я ношу в капе один зуб-обманку. А сам зуб убрали для того, чтобы двигать верхний ряд», — написала Алена Водонаева в сообщении. Алена Водонаева также пообещала своим подписчикам, что продемонстрирует отсутствие зуба на ближайшем мероприятии. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева щепетильно относится к вопросам красоты и гигиены.