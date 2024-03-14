14 марта 2024

Пермяки на выборах разобрали сертификаты в «Пермские термы» за 1,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка Дом Учителя. Пермь, пермские термы
Сертификатов в термы было меньше, чем других подарком Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Перми спустя 1,5 часа после начала президентских выборов закончились сертификаты на посещение «Пермских терм». Их дарили молодежи в возрасте до 35 лет в качестве подарка за участие в голосовании.

«Сертификаты в „Пермские термы“ разобрали первыми», — сообщили читатели URA.RU. На сайте акции также сказано, что проходок в термальный комплекс больше не осталось.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми на выборах президента будут дарить молодым горожанам в возрасте от 18 до 35 лет подарки. Среди них билеты в кино, сертификаты на посещение «Пермских терм» и бассейна «Олимпия» и другие призы. Кроме этого, разыграют смартфоны и экскурсионные туры.

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В Перми спустя 1,5 часа после начала президентских выборов закончились сертификаты на посещение «Пермских терм». Их дарили молодежи в возрасте до 35 лет в качестве подарка за участие в голосовании. «Сертификаты в „Пермские термы“ разобрали первыми», — сообщили читатели URA.RU. На сайте акции также сказано, что проходок в термальный комплекс больше не осталось. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми на выборах президента будут дарить молодым горожанам в возрасте от 18 до 35 лет подарки. Среди них билеты в кино, сертификаты на посещение «Пермских терм» и бассейна «Олимпия» и другие призы. Кроме этого, разыграют смартфоны и экскурсионные туры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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