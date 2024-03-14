В Перми спустя 1,5 часа после начала президентских выборов закончились сертификаты на посещение «Пермских терм». Их дарили молодежи в возрасте до 35 лет в качестве подарка за участие в голосовании.
«Сертификаты в „Пермские термы“ разобрали первыми», — сообщили читатели URA.RU. На сайте акции также сказано, что проходок в термальный комплекс больше не осталось.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми на выборах президента будут дарить молодым горожанам в возрасте от 18 до 35 лет подарки. Среди них билеты в кино, сертификаты на посещение «Пермских терм» и бассейна «Олимпия» и другие призы. Кроме этого, разыграют смартфоны и экскурсионные туры.
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