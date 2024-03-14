Пермяки на выборах разобрали сертификаты в «Пермские термы» за 1,5 часа. Скрин

15 марта 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Сертификатов в термы было меньше, чем других подарком Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Перми спустя 1,5 часа после начала президентских выборов закончились сертификаты на посещение «Пермских терм». Их дарили молодежи в возрасте до 35 лет в качестве подарка за участие в голосовании. «Сертификаты в „Пермские термы“ разобрали первыми», — сообщили читатели URA.RU. На сайте акции также сказано, что проходок в термальный комплекс больше не осталось. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми на выборах президента будут дарить молодым горожанам в возрасте от 18 до 35 лет подарки. Среди них билеты в кино, сертификаты на посещение «Пермских терм» и бассейна «Олимпия» и другие призы. Кроме этого, разыграют смартфоны и экскурсионные туры. сриншот с сайта poznaipk.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми спустя 1,5 часа после начала президентских выборов закончились сертификаты на посещение «Пермских терм». Их дарили молодежи в возрасте до 35 лет в качестве подарка за участие в голосовании. «Сертификаты в „Пермские термы“ разобрали первыми», — сообщили читатели URA.RU. На сайте акции также сказано, что проходок в термальный комплекс больше не осталось. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми на выборах президента будут дарить молодым горожанам в возрасте от 18 до 35 лет подарки. Среди них билеты в кино, сертификаты на посещение «Пермских терм» и бассейна «Олимпия» и другие призы. Кроме этого, разыграют смартфоны и экскурсионные туры.