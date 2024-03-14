Поезда для ВСМ будут производить на площадке «Уральских локомотивов»

Стоимость всего проекта составляет порядка 35 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

Группа «Синара» займется строительством двух новых корпусов на площадке «Уральских локомотивов» (находится в Верхней Пышме), где будет производить поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа „Синара“ наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя… Для этого на площадке „Уральских локомотивов“ планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 60 тысяч квадратных метров. В кооперации по проекту также примет участие „Трансмашхолдинг“» — передает ТАСС слова Мантурова.

По его словам, скорость новых поездов от «Синары» сможет достигать 400 километров в час. Объем инвестиций в проект составит порядка 35 млрд рублей.

Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что все проекты строительства высокоскоростных магистралей, куда также входит ветка из Москвы до Екатеринбурга, построят к 2040 году. Строительство ветки обойдется в 580 млрд рублей.