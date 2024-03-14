Поезда для ВСМ будут производить на площадке «Уральских локомотивов»

Группа «Синара» займется строительством двух новых корпусов на площадке «Уральских локомотивов» (находится в Верхней Пышме), где будет производить поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа „Синара“ наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя… Для этого на площадке „Уральских локомотивов“ планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 60 тысяч квадратных метров. В кооперации по проекту также примет участие „Трансмашхолдинг“» — передает ТАСС слова Мантурова.
По его словам, скорость новых поездов от «Синары» сможет достигать 400 километров в час. Объем инвестиций в проект составит порядка 35 млрд рублей.
Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что все проекты строительства высокоскоростных магистралей, куда также входит ветка из Москвы до Екатеринбурга, построят к 2040 году. Строительство ветки обойдется в 580 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.