Поезда для ВСМ будут производить на площадке «Уральских локомотивов»

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
Стоимость всего проекта составляет порядка 35 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

Группа «Синара» займется строительством двух новых корпусов на площадке «Уральских локомотивов» (находится в Верхней Пышме), где будет производить поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа „Синара“ наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя… Для этого на площадке „Уральских локомотивов“ планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 60 тысяч квадратных метров. В кооперации по проекту также примет участие „Трансмашхолдинг“» — передает ТАСС слова Мантурова.

По его словам, скорость новых поездов от «Синары» сможет достигать 400 километров в час. Объем инвестиций в проект составит порядка 35 млрд рублей.

Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что все проекты строительства высокоскоростных магистралей, куда также входит ветка из Москвы до Екатеринбурга, построят к 2040 году. Строительство ветки обойдется в 580 млрд рублей.

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Группа «Синара» займется строительством двух новых корпусов на площадке «Уральских локомотивов» (находится в Верхней Пышме), где будет производить поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. «Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа „Синара“ наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя… Для этого на площадке „Уральских локомотивов“ планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 60 тысяч квадратных метров. В кооперации по проекту также примет участие „Трансмашхолдинг“» — передает ТАСС слова Мантурова. По его словам, скорость новых поездов от «Синары» сможет достигать 400 километров в час. Объем инвестиций в проект составит порядка 35 млрд рублей. Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что все проекты строительства высокоскоростных магистралей, куда также входит ветка из Москвы до Екатеринбурга, построят к 2040 году. Строительство ветки обойдется в 580 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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