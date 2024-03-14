Путин: рост экономики России за январь составил 4,6%

14 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

По словам Путина, планы, предложенные в рамках послания к Федеральному Собранию, реализуемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны за январь составил 4,6%. Об этом он сообщил в ходе совещания с правительством. Это, по его словам, говорит о возможности реализации планов, которые были озвучены в послании к Федеральному Собранию. «Рост экономики за январь 4,6%. Если за прошлый год было 3,6% — в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь 4,6%. То же понятно, что это только начало года <…> Сами тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, дают нам основание полагать, что планы предложенные в рамках послания к Федеральному Собранию они вполне реализуемы», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны за январь составил 4,6%. Об этом он сообщил в ходе совещания с правительством. Это, по его словам, говорит о возможности реализации планов, которые были озвучены в послании к Федеральному Собранию. «Рост экономики за январь 4,6%. Если за прошлый год было 3,6% — в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь 4,6%. То же понятно, что это только начало года <…> Сами тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, дают нам основание полагать, что планы предложенные в рамках послания к Федеральному Собранию они вполне реализуемы», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».