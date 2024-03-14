Путин: рост экономики России за январь составил 4,6%

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
По словам Путина, планы, предложенные в рамках послания к Федеральному Собранию, реализуемы Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны за январь составил 4,6%. Об этом он сообщил в ходе совещания с правительством. Это, по его словам, говорит о возможности реализации планов, которые были озвучены в послании к Федеральному Собранию.

«Рост экономики за январь 4,6%. Если за прошлый год было 3,6% — в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь 4,6%. То же понятно, что это только начало года <…> Сами тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, дают нам основание полагать, что планы предложенные в рамках послания к Федеральному Собранию они вполне реализуемы», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны за январь составил 4,6%. Об этом он сообщил в ходе совещания с правительством. Это, по его словам, говорит о возможности реализации планов, которые были озвучены в послании к Федеральному Собранию. «Рост экономики за январь 4,6%. Если за прошлый год было 3,6% — в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь 4,6%. То же понятно, что это только начало года <…> Сами тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, дают нам основание полагать, что планы предложенные в рамках послания к Федеральному Собранию они вполне реализуемы», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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