Челябинский экс-замгубернатора не хочет платить студентке 47 млн по иску за ДТП

Защита Андрея Косилова считает, что сумма иска должна быть снижена Фото: Вадим Ахметов

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Защита бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова не согласна с заявленной суммой иска в 47 млн рублей, которую к их клиенту предъявила семья Вяткиных, чья дочь-студентка пострадала в ДТП с экс-чиновником. Адвокат Светлана Ермилко предложила пересчитать сумму и привлечь страховую компанию в качестве третьей стороны дела.

«Мы хотели бы представить документы, подтверждающие, что на сегодняшний день он является инвалидом, а также копию трудовой книжки, подтверждающую, что на сегодняшний день Андрей Николаевич не работает, — передает слова Ермилко издание «74.ру».

По словам адвоката, некоторые позиции в расходной ведомости должны были выдавать семье бесплатно. А отправить дочь на лечение они могли и в государственную больницу, вместо частной. Также Ермилко уточнила, получала ли семья компенсацию от страховой компании. По мнению юриста, компания должна быть привлечена в качестве третьего лица.

Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой находились жители Екатеринбурга, летом 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Самые тяжелые увечья получила студентка Вяткина, ставшая инвалидом. Косилов вины в ДТП не признал, но некоторое время перечислял пострадавшим деньги на лечение. Выплаты были приостановлены на время процесса. Суд признал Косилова виновным в совершении ДТП и приговорил его к двум годам ограничения свободы. Также суд удовлетворил ходатайство семьи студентки о выплате со стороны Косилова 1,2 млн рублей. Но облсуд учел полученную Вяткиной страховую выплату по ОСАГО от ВСК и вычел ее из расходов. В итоге с Косилова взыскали только 700 тысяч рублей.

Вне суда, в рамках мирового соглашения, стороны договорились, что бывший вице-губернатор компенсирует сумму, потраченную на закупку лекарств для Анастасии. С мая текущего года выплаты приостановились. Юристы Косилова сообщили семье студентки, что у их клиента закончились деньги. После этого мать Анастасии Вяткиной, Светлана, подала новый иск.