Происшествия Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области 14 марта 2024 в 19:17 Размер текста - 17 + Из-за атаки беспилотника пострадали двое мужчин, заявил Вячеслав Гладков Фото: Стас Этвеш © URA.RU В селе Глотово Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. Пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, из-за атаки БПЛА пострадали двое мужчин. У одного из них — осколочное ранение руки. Также оба получили контузию. Их доставили в больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Весь день 14 марта Белгородская область подвергается атаке ВСУ. По словам Гладкова, украинские силы атаковали по сельскохозяйственному предприятию в Щетиновке, пишет MK.RU . Также он заявил, что над Белгородом было сбито 10 воздушных целей, однако из-за атаки погибла женщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Глотово Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. Пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, из-за атаки БПЛА пострадали двое мужчин. У одного из них — осколочное ранение руки. Также оба получили контузию. Их доставили в больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Весь день 14 марта Белгородская область подвергается атаке ВСУ. По словам Гладкова, украинские силы атаковали по сельскохозяйственному предприятию в Щетиновке, пишет MK.RU. Также он заявил, что над Белгородом было сбито 10 воздушных целей, однако из-за атаки погибла женщина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям