Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области

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Из-за атаки беспилотника пострадали двое мужчин, заявил Вячеслав Гладков Фото:

В селе Глотово Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. Пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

По словам губернатора, из-за атаки БПЛА пострадали двое мужчин. У одного из них — осколочное ранение руки. Также оба получили контузию. Их доставили в больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Весь день 14 марта Белгородская область подвергается атаке ВСУ. По словам Гладкова, украинские силы атаковали по сельскохозяйственному предприятию в Щетиновке, пишет MK.RU. Также он заявил, что над Белгородом было сбито 10 воздушных целей, однако из-за атаки погибла женщина.

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В селе Глотово Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. Пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, из-за атаки БПЛА пострадали двое мужчин. У одного из них — осколочное ранение руки. Также оба получили контузию. Их доставили в больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Весь день 14 марта Белгородская область подвергается атаке ВСУ. По словам Гладкова, украинские силы атаковали по сельскохозяйственному предприятию в Щетиновке, пишет MK.RU. Также он заявил, что над Белгородом было сбито 10 воздушных целей, однако из-за атаки погибла женщина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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