В ХМАО вандалы разбивают новые теплые остановки

Новые автобусные остановки в Нефтеюганске разбили вандалы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город зимой. Сургут, остановочный комплекс, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
Новые автобусные остановки в Нефтеюганске разбили вандалы Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) вандалы портят новые теплые остановки для общественного транспорта. Причем разрушения касаются, как правило, тех из них, которые расположены вблизи школ. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Не люди, а свиньи. Остановка теплая на против 14 школы. Все сломали, даже ручки двери! Возле школы №7 также все изломано», — сообщают местные жители в городской группе «Это Юганск, детка». В комментариях местные жители поделились своими догадками о том, что вандалы — местные банды молодежи — школьники из близлежащих учебных заведений.

Местные жители предлагают установить внутри всех остановок, расположенных рядом со школой, камеры видеонаблюдения. Журналист агентства направил в мэрию Нефтеюганска вопрос о том, как местные власти собираются решать подобные проблемы. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Нефтеюганска (ХМАО) заключила контракт с саратовским ООО «Мегатехнологии». Предмет контракта на 5,5 миллионов рублей — установка теплой автобусной остановки.

Разбитая остановка рядом со школой №7 в Нефтеюганске
Разбитая остановка рядом со школой №7 в Нефтеюганске

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) вандалы портят новые теплые остановки для общественного транспорта. Причем разрушения касаются, как правило, тех из них, которые расположены вблизи школ. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Не люди, а свиньи. Остановка теплая на против 14 школы. Все сломали, даже ручки двери! Возле школы №7 также все изломано», — сообщают местные жители в городской группе «Это Юганск, детка». В комментариях местные жители поделились своими догадками о том, что вандалы — местные банды молодежи — школьники из близлежащих учебных заведений. Местные жители предлагают установить внутри всех остановок, расположенных рядом со школой, камеры видеонаблюдения. Журналист агентства направил в мэрию Нефтеюганска вопрос о том, как местные власти собираются решать подобные проблемы. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Нефтеюганска (ХМАО) заключила контракт с саратовским ООО «Мегатехнологии». Предмет контракта на 5,5 миллионов рублей — установка теплой автобусной остановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...