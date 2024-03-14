В ХМАО вандалы разбивают новые теплые остановки

Новые автобусные остановки в Нефтеюганске разбили вандалы

Новые автобусные остановки в Нефтеюганске разбили вандалы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) вандалы портят новые теплые остановки для общественного транспорта. Причем разрушения касаются, как правило, тех из них, которые расположены вблизи школ. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Не люди, а свиньи. Остановка теплая на против 14 школы. Все сломали, даже ручки двери! Возле школы №7 также все изломано», — сообщают местные жители в городской группе «Это Юганск, детка». В комментариях местные жители поделились своими догадками о том, что вандалы — местные банды молодежи — школьники из близлежащих учебных заведений.

Местные жители предлагают установить внутри всех остановок, расположенных рядом со школой, камеры видеонаблюдения. Журналист агентства направил в мэрию Нефтеюганска вопрос о том, как местные власти собираются решать подобные проблемы. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Нефтеюганска (ХМАО) заключила контракт с саратовским ООО «Мегатехнологии». Предмет контракта на 5,5 миллионов рублей — установка теплой автобусной остановки.

Разбитая остановка рядом со школой №7 в Нефтеюганске Оксана Бойко, группа «Это Юганск, детка»