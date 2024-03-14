Руслан Кухарук открыл новый зал самбо в Тюмени

14 марта 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

По словам Кухарука, самбо в Тюмени занимается больше тысячи человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени начал работу новый центр самбо «Победа». О его открытии в своем официальном telegram-канале рассказал глава города Руслан Кухарук. «Сегодня в Тюмени открыт центр самбо „Победа“. Этот вид спорта является одним из самых популярных у нас в стране. В Тюмени увлеченных самбо — более тысячи человек, из них 278 женщин», — сообщил Кухарук. Он отметил, что в Тюмени работают федеральные и региональные проекты, направленные на этот вид боевых искусств. среди них — программы «ZA Самбо», «Самбо — в школу» и другие. «Новый зал занимает площадь около 2 тысяч квадратных метров и оно оборудован всем необходимым. Я уверен, что центр станет местом, где наши дети смогут развиваться физически и духовно, найти новых друзей и единомышленников. И, конечно, он станет еще одной кузницей будущих чемпионов», — заявил Кухарук. Ранее URA.RU рассказало, что Кухарук познакомил с Тюменью известного артиста. Со своими спектаклями в областной центр приезжал Виктор Сухоруков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начал работу новый центр самбо «Победа». О его открытии в своем официальном telegram-канале рассказал глава города Руслан Кухарук. «Сегодня в Тюмени открыт центр самбо „Победа“. Этот вид спорта является одним из самых популярных у нас в стране. В Тюмени увлеченных самбо — более тысячи человек, из них 278 женщин», — сообщил Кухарук. Он отметил, что в Тюмени работают федеральные и региональные проекты, направленные на этот вид боевых искусств. среди них — программы «ZA Самбо», «Самбо — в школу» и другие. «Новый зал занимает площадь около 2 тысяч квадратных метров и оно оборудован всем необходимым. Я уверен, что центр станет местом, где наши дети смогут развиваться физически и духовно, найти новых друзей и единомышленников. И, конечно, он станет еще одной кузницей будущих чемпионов», — заявил Кухарук. Ранее URA.RU рассказало, что Кухарук познакомил с Тюменью известного артиста. Со своими спектаклями в областной центр приезжал Виктор Сухоруков.