Руслан Кухарук открыл новый зал самбо в Тюмени

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Кубок полномочного представителя президента по самбо. Тюмень, прием, самбо
По словам Кухарука, самбо в Тюмени занимается больше тысячи человек Фото:

В Тюмени начал работу новый центр самбо «Победа». О его открытии в своем официальном telegram-канале рассказал глава города Руслан Кухарук.

«Сегодня в Тюмени открыт центр самбо „Победа“. Этот вид спорта является одним из самых популярных у нас в стране. В Тюмени увлеченных самбо — более тысячи человек, из них 278 женщин», — сообщил Кухарук.

Он отметил, что в Тюмени работают федеральные и региональные проекты, направленные на этот вид боевых искусств. среди них — программы «ZA Самбо», «Самбо — в школу» и другие. «Новый зал занимает площадь около 2 тысяч квадратных метров и оно оборудован всем необходимым. Я уверен, что центр станет местом, где наши дети смогут развиваться физически и духовно, найти новых друзей и единомышленников. И, конечно, он станет еще одной кузницей будущих чемпионов», — заявил Кухарук.

Ранее URA.RU рассказало, что Кухарук познакомил с Тюменью известного артиста. Со своими спектаклями в областной центр приезжал Виктор Сухоруков.

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В Тюмени начал работу новый центр самбо «Победа». О его открытии в своем официальном telegram-канале рассказал глава города Руслан Кухарук. «Сегодня в Тюмени открыт центр самбо „Победа“. Этот вид спорта является одним из самых популярных у нас в стране. В Тюмени увлеченных самбо — более тысячи человек, из них 278 женщин», — сообщил Кухарук. Он отметил, что в Тюмени работают федеральные и региональные проекты, направленные на этот вид боевых искусств. среди них — программы «ZA Самбо», «Самбо — в школу» и другие. «Новый зал занимает площадь около 2 тысяч квадратных метров и оно оборудован всем необходимым. Я уверен, что центр станет местом, где наши дети смогут развиваться физически и духовно, найти новых друзей и единомышленников. И, конечно, он станет еще одной кузницей будущих чемпионов», — заявил Кухарук. Ранее URA.RU рассказало, что Кухарук познакомил с Тюменью известного артиста. Со своими спектаклями в областной центр приезжал Виктор Сухоруков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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