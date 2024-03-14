Как живут дети, которые три дня провели в квартире Екатеринбурга с мертвыми родителями. Фото, видео

Дети, найденные в Екатеринбурге год назад с мертвыми родителями, живут под Уфой

15 марта 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Брат с сестрой окружены любовью и заботой родных (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями Маленькие брат и сестра из Екатеринбурга, которые год назад были найдены в квартире с мертвыми родителями, сейчас воспитываются у родственников в Башкирии, с ними все хорошо. Мальчик ходит в детский сад, а девочка делает первые шаги и радует семью своими танцами. О том, как сложилась судьба малышей после смерти отца и матери, URA.RU рассказал их дядя Ришат. Ровно год назад, 15 марта, в квартире на улице Таганской были найдены двое детей, одному на тот момент было два года, другой три месяца. Как выяснилось, они три дня провели рядом с мертвыми родителями — Радмиром и Викторией. Обнаружить малышей помог потоп: пытаясь напоить сестру, старший мальчик открыл воду в ванной, которая в итоге залила соседей. Когда квартиру вскрыли, глазам предстала страшная картина: два тела, матери и отца, а рядом беспомощные и истощенные дети. Как позже установили криминалисты, причиной смерти родителей стали наркотики. «Я забрал племянников к себе, перевез в поселок под Уфой свою маму, сейчас мы живем вчетвером. Старший ходит в садик, а младшая делает первые шаги, у нее уже режутся зубки. Она обожает танцевать! Как только музыку услышит, у нее внутри словно что-то переключается: начинает ножками топать и попой вилять. Старший подхватывает, и почти каждый вечер у нас дискотека. Вырастет — наверное, на танцы отдам», — с гордостью говорит Ришат. Он не понимает, когда кого-то удивляет его поступок — что он забрал детей. «Они же мои племяши», — объясняет мужчина, который доводится их отцу старшим братом. Малышам накупили кучу обновок — кроватки, манеж, двойную коляску и море игрушек. Ришат оформил племянникам прописку и переписал на маму свой дом. «Старший племяш в доме хозяин. Спрашиваю его: «Чей дом?» — «Мой дом». «А машина чья?» — «Моя «бэха» (автомобиль BMW — прим.ред.)» — «Правильно, говорю, это твоя «бэха». Здесь все твое», — с удовольствием рассказывает Ришат. У Ришата свой автосервис, он единственный кормилец семейства. Утром он отвозит мальчика в садик, а вечером в пять часов уже торопится за ним из мастерской. Если раньше 36-летнего мужчину часто замечали с девушками, то теперь постоянно видят с детьми. «Люди удивляются: «Ты же вроде не женат!» — «А вот так, говорю, без жены тоже детей можно делать», — смеется Ришат. Его мама, бабушка малышей, тоже отшучивается в ответ на досужие расспросы. Когда ее видят с годовалой малышкой на руках, то иногда интересуются: «Это ваши дети?» — «Мои» — «А вам сколько лет?» — «18», — отвечает 56-летняя женщина. Они с Ришатом считают, что не стоит всех окружающих посвящать в семейные тайны. Страшную страницу в их жизни они перелистнули. Вспоминать о смерти родных людей им до сих пор тяжело и больно. Ришат не верит в официальную версию гибели своего брата и его жены. Некоторые детали в этом деле ему кажутся подозрительными. «Вика, жена брата, приняла ислам. Она ходила дома всегда в платье или шортах, а при посторонних сразу надевала брюки — потому что чужие мужчины не должны видеть ноги. Когда ее нашли мертвой, на ней были брюки, здесь явно что-то не так. Незадолго до этого мама разговаривала с ней, она была в нормальном состоянии и в шортах. Почему она надела брюки? Не причастен ли к их гибели кто-то другой?» — рассуждает Ришат. Как бы то ни было, они живут не прошлым, а настоящим и будущим. Главными в этой удивительной семье стали маленькие брат и сестра. «Надо поднять их на ноги, выучить, обеспечить. Я сам их выращу. Они мои дети», — говорит мужчина. В декабре семья отмечала годик младшей девочки с тортом и свечами. Сейчас ей 1,3 года, брату — почти три Фото: предоставлено Ришатом Миниахметовым Ришат называет малышей своими детьми. С их появлением его жизнь изменилась и наполнилась новым смыслом Фото: предоставлено Ришатом Миниахметовым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маленькие брат и сестра из Екатеринбурга, которые год назад были найдены в квартире с мертвыми родителями, сейчас воспитываются у родственников в Башкирии, с ними все хорошо. Мальчик ходит в детский сад, а девочка делает первые шаги и радует семью своими танцами. О том, как сложилась судьба малышей после смерти отца и матери, URA.RU рассказал их дядя Ришат. Ровно год назад, 15 марта, в квартире на улице Таганской были найдены двое детей, одному на тот момент было два года, другой три месяца. Как выяснилось, они три дня провели рядом с мертвыми родителями — Радмиром и Викторией. Обнаружить малышей помог потоп: пытаясь напоить сестру, старший мальчик открыл воду в ванной, которая в итоге залила соседей. Когда квартиру вскрыли, глазам предстала страшная картина: два тела, матери и отца, а рядом беспомощные и истощенные дети. Как позже установили криминалисты, причиной смерти родителей стали наркотики. «Я забрал племянников к себе, перевез в поселок под Уфой свою маму, сейчас мы живем вчетвером. Старший ходит в садик, а младшая делает первые шаги, у нее уже режутся зубки. Она обожает танцевать! Как только музыку услышит, у нее внутри словно что-то переключается: начинает ножками топать и попой вилять. Старший подхватывает, и почти каждый вечер у нас дискотека. Вырастет — наверное, на танцы отдам», — с гордостью говорит Ришат. Он не понимает, когда кого-то удивляет его поступок — что он забрал детей. «Они же мои племяши», — объясняет мужчина, который доводится их отцу старшим братом. Малышам накупили кучу обновок — кроватки, манеж, двойную коляску и море игрушек. Ришат оформил племянникам прописку и переписал на маму свой дом. «Старший племяш в доме хозяин. Спрашиваю его: «Чей дом?» — «Мой дом». «А машина чья?» — «Моя «бэха» (автомобиль BMW — прим.ред.)» — «Правильно, говорю, это твоя «бэха». Здесь все твое», — с удовольствием рассказывает Ришат. У Ришата свой автосервис, он единственный кормилец семейства. Утром он отвозит мальчика в садик, а вечером в пять часов уже торопится за ним из мастерской. Если раньше 36-летнего мужчину часто замечали с девушками, то теперь постоянно видят с детьми. «Люди удивляются: «Ты же вроде не женат!» — «А вот так, говорю, без жены тоже детей можно делать», — смеется Ришат. Его мама, бабушка малышей, тоже отшучивается в ответ на досужие расспросы. Когда ее видят с годовалой малышкой на руках, то иногда интересуются: «Это ваши дети?» — «Мои» — «А вам сколько лет?» — «18», — отвечает 56-летняя женщина. Они с Ришатом считают, что не стоит всех окружающих посвящать в семейные тайны. Страшную страницу в их жизни они перелистнули. Вспоминать о смерти родных людей им до сих пор тяжело и больно. Ришат не верит в официальную версию гибели своего брата и его жены. Некоторые детали в этом деле ему кажутся подозрительными. «Вика, жена брата, приняла ислам. Она ходила дома всегда в платье или шортах, а при посторонних сразу надевала брюки — потому что чужие мужчины не должны видеть ноги. Когда ее нашли мертвой, на ней были брюки, здесь явно что-то не так. Незадолго до этого мама разговаривала с ней, она была в нормальном состоянии и в шортах. Почему она надела брюки? Не причастен ли к их гибели кто-то другой?» — рассуждает Ришат. Как бы то ни было, они живут не прошлым, а настоящим и будущим. Главными в этой удивительной семье стали маленькие брат и сестра. «Надо поднять их на ноги, выучить, обеспечить. Я сам их выращу. Они мои дети», — говорит мужчина.