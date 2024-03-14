Глава ФоРГО Костин: военные угрозы — не главный вызов для России

В ФоРГО считают, что военные угрозы — не главный вызов для России

14 марта 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Глава ФоРГО Константин Костин уверен, что военные угрозы — не главный вызов для России Фото: Роман Наумов © URA.RU Военные угрозы — не главный вызов для России будущего. Об этом в ходе презентации доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «„Антихрупкость“ государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор» заявил глава ФоРГО Константин Костин. «Как преодолевать военные угрозы — понятно. А что делать с +3 градуса по Цельсию? Вот это непонятно. Вы можете одержать блестящие военные победы. Но если вы не впишитесь в экономику будущего, все ваши военные победы у вас заберут, да и вы сами все отдадите», — отметил Костин. Для России самые важные вызовы — экологические, климатические, биологические, демографические, экономические, культурные, космические, цифровые, трудовые. «Без сильного, суверенного государства эти проблемы не решить», — убежден глава ФоРГО. Более того, все военные победы достигаются «ради будущего мира», поддержал коллегу глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Это сложная работа. И нельзя гарантировать, что через 20-30 лет мы будем победителями во всем. Верить в это нужно, но, чтобы достичь этого, нужно работать. Поэтому [президент РФ Владимир] Путин обозначает набор некоторых решений [для преодоления вызовов]. Задача государства в том и состоит, чтобы оно было „антихрупким“ и не развалилось от какой-то мельчайшей проблемы», — подчеркнул Чеснаков. Эксперты ФоРГО раскрыли в докладе, какую Россию построил президент Владимир Путин. Государство устойчиво и и органично, поскольку, как отметил политолог Алексей Чеснаков, «не ищет аналогий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные угрозы — не главный вызов для России будущего. Об этом в ходе презентации доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «„Антихрупкость“ государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор» заявил глава ФоРГО Константин Костин. «Как преодолевать военные угрозы — понятно. А что делать с +3 градуса по Цельсию? Вот это непонятно. Вы можете одержать блестящие военные победы. Но если вы не впишитесь в экономику будущего, все ваши военные победы у вас заберут, да и вы сами все отдадите», — отметил Костин. Для России самые важные вызовы — экологические, климатические, биологические, демографические, экономические, культурные, космические, цифровые, трудовые. «Без сильного, суверенного государства эти проблемы не решить», — убежден глава ФоРГО. Более того, все военные победы достигаются «ради будущего мира», поддержал коллегу глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Это сложная работа. И нельзя гарантировать, что через 20-30 лет мы будем победителями во всем. Верить в это нужно, но, чтобы достичь этого, нужно работать. Поэтому [президент РФ Владимир] Путин обозначает набор некоторых решений [для преодоления вызовов]. Задача государства в том и состоит, чтобы оно было „антихрупким“ и не развалилось от какой-то мельчайшей проблемы», — подчеркнул Чеснаков. Эксперты ФоРГО раскрыли в докладе, какую Россию построил президент Владимир Путин. Государство устойчиво и и органично, поскольку, как отметил политолог Алексей Чеснаков, «не ищет аналогий».