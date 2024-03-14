Политологи раскрыли, какую Россию построил Путин

Политологи ФоРГО дали характеристику «России Путина»

14 марта 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Глава ФоРГО Константин Костин рассказал, в чем секрет устойчивости «России Путина» Фото: Роман Наумов © URA.RU Уникальность модели государства, выстроенной президентом РФ Владимиром Путиным, заключается в ее органичности. Об этом заявил председатель попечительского совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос URA.RU в ходе презентации доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на тему «„Антихрупкость“ государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор». Политолог Алексей Чеснаков видит уникальность «государства Путина» в том, что оно «не ищет аналогий» Фото: Роман Наумов © URA.RU «„Антихрупкость“ государства Путина, его уникальность в том, что оно не ищет аналогий. Оно выстраивается как органическое. Какие-то практики применяются, какие-то отвергаются. Сила государства — в его уникальности. „Антихрупкость“ любого государства заключается в том, что оно стремится противостоять набору универсальных характеристик, навязываемых современным государствам. Мы [Россия] такие. Примите нас такими, как мы есть. Мы будем выстраивать свою жизнь вот так. В этом наша сила. Мы не должны подстраиваться, копировать кого-то», — пояснил Чеснаков. Глава ФоРГО Константин Костин отметил, что анализ процесса госстроительства и развития системы госуправления в России проводился за период с 31 декабря 1999 года (когда Владимир Путин начал исполнять обязанности президента после ухода с этого поста Бориса Ельцина) и по текущий момент. «Формула „антихрупкости“ (устойчивости, — ред.) государства Путина определена следующими образом: соответствие запросам граждан, баланс и адаптивность. Вся система власти синхронизируется и работает на интересы большинства. Государство способно гибко и своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды, корректируя свои среднесрочные цели. И оно обладает для этого всеми необходимыми инструментами», — подчеркнул Костин. В ФоРГО также назвали главные вызовы, с которыми предстоит столкнуться России в будущем. Эксперты выделили восемь групп: дестабилизация секторов экономики и регионов, климатические угрозы, экологические вызовы, связанные с качеством воды и воздухом, и биологические вызовы, связанные с бактериями и вирусами. Сюда же политологи отнесли угрозы демографии, культурные и трудовые вызовы, космические и цифровые угрозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уникальность модели государства, выстроенной президентом РФ Владимиром Путиным, заключается в ее органичности. Об этом заявил председатель попечительского совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос URA.RU в ходе презентации доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на тему «„Антихрупкость“ государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор». «„Антихрупкость“ государства Путина, его уникальность в том, что оно не ищет аналогий. Оно выстраивается как органическое. Какие-то практики применяются, какие-то отвергаются. Сила государства — в его уникальности. „Антихрупкость“ любого государства заключается в том, что оно стремится противостоять набору универсальных характеристик, навязываемых современным государствам. Мы [Россия] такие. Примите нас такими, как мы есть. Мы будем выстраивать свою жизнь вот так. В этом наша сила. Мы не должны подстраиваться, копировать кого-то», — пояснил Чеснаков. Глава ФоРГО Константин Костин отметил, что анализ процесса госстроительства и развития системы госуправления в России проводился за период с 31 декабря 1999 года (когда Владимир Путин начал исполнять обязанности президента после ухода с этого поста Бориса Ельцина) и по текущий момент. «Формула „антихрупкости“ (устойчивости, — ред.) государства Путина определена следующими образом: соответствие запросам граждан, баланс и адаптивность. Вся система власти синхронизируется и работает на интересы большинства. Государство способно гибко и своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды, корректируя свои среднесрочные цели. И оно обладает для этого всеми необходимыми инструментами», — подчеркнул Костин. В ФоРГО также назвали главные вызовы, с которыми предстоит столкнуться России в будущем. Эксперты выделили восемь групп: дестабилизация секторов экономики и регионов, климатические угрозы, экологические вызовы, связанные с качеством воды и воздухом, и биологические вызовы, связанные с бактериями и вирусами. Сюда же политологи отнесли угрозы демографии, культурные и трудовые вызовы, космические и цифровые угрозы.