Более тысячи чиновников ХМАО отправятся волонтерами на Донбасс

Политэлиты ХМАО отправятся ухаживать за ранеными в госпитали Ростова и ДНР

02 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Политэлиты ХМАО помогут медикам ухаживать за ранеными в госпиталях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Более тысячи чиновников и депутатов из ХМАО отправятся волонтерами в госпитали Ростовской области и Донбасса. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, разнарядка принять участие в проекте «Доброслужащие» поступила от окружного внупола. «В госпитали новых территорий требуются 1312 добровольных помощников. Руководители югорских ведомств восприняли эту цифру как квоту и схватились за головы — им пришлось уговаривать подчиненных провести отпуск в ДНР и Ростовской области, ухаживая за ранеными, причем отправиться туда за свой счет», — возмутился один чиновников. Однако организаторы проекта в правительстве округа заверили, что все поездки носят исключительно добровольный характер, и речь идет о потребностях госпиталей, а не о принуждении. «Это не квота, а заявка — сколько-то человек тот или иной госпиталь может принять в течение года, чтобы не было перегрузки волонтеров. Вероятно, произошло недопонимание. К тому же, у некоторых служащих маленькие дети, как заставить провести отпуск не с ними? Мы не можем повлиять на человека, если он не хочет ехать, все сугубо добровольно», — прокомментировал глава департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов. Ранее URA.RU писало о том, что чиновники и депутаты ХМАО проведут отпуск на Донбассе. Политэлиты будут по две недели дежурить в госпиталях, принимая участие в проекте «Доброслужащие». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более тысячи чиновников и депутатов из ХМАО отправятся волонтерами в госпитали Ростовской области и Донбасса. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, разнарядка принять участие в проекте «Доброслужащие» поступила от окружного внупола. «В госпитали новых территорий требуются 1312 добровольных помощников. Руководители югорских ведомств восприняли эту цифру как квоту и схватились за головы — им пришлось уговаривать подчиненных провести отпуск в ДНР и Ростовской области, ухаживая за ранеными, причем отправиться туда за свой счет», — возмутился один чиновников. Однако организаторы проекта в правительстве округа заверили, что все поездки носят исключительно добровольный характер, и речь идет о потребностях госпиталей, а не о принуждении. «Это не квота, а заявка — сколько-то человек тот или иной госпиталь может принять в течение года, чтобы не было перегрузки волонтеров. Вероятно, произошло недопонимание. К тому же, у некоторых служащих маленькие дети, как заставить провести отпуск не с ними? Мы не можем повлиять на человека, если он не хочет ехать, все сугубо добровольно», — прокомментировал глава департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов. Ранее URA.RU писало о том, что чиновники и депутаты ХМАО проведут отпуск на Донбассе. Политэлиты будут по две недели дежурить в госпиталях, принимая участие в проекте «Доброслужащие».