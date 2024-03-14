На зимниках ХМАО ввели ограничения из-за потепления

На автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления вводится ограничение по грузоподъемности транспортных средств. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.
«На автозимниках и ледовых переправах вводятся ограничения. В связи с повышением температуры окружающего воздуха до значений близких к нулю (от -5 градусов и выше) <…> установлено временное ограничение движения транспортных средств по массе (кроме машин оперативных служб) на зимних автодорогах в Нижневартовском районе», — написано в telegram-канале ведомства.
Ограничения вступают в силу с 08:00 15 марта и будут сняты, если наступят устойчивые отрицательные температуры от —10 градусов. Допустимая грузоподъемность ТС — 5 тонн.
Такие меры приняты еще в двух районах ХМАО: Октябрьском и Белоярском. Там они вступят в силу с 17:00 15 марта.
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