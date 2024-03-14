Боррель предположил, когда закончится конфликт на Украине

В ближайшие месяцы исход конфликта на Украине будет решен. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что именно по этой причине Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву.
«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен [исход] конфликта на Украине. Следующие месяцы будут решающими. Все, что должно быть сделано, должно быть сделано быстро», — сказал Боррель Reuters.
Также он считает, что если Россия выиграет в конфликте на Украине, то это принесет серьезные проблемы для США и их союзников. По его словам, при таком исходе, ни одна страна больше не сможет рассчитывать, что Америка придет на помощь своим партнерам.
Члены Еврокомиссии планируют выделить Украине 4,5 миллиарда евро в марте. Еще 1,5 миллиарда евро они отправят в апреле, передает телеканал 360.
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