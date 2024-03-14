14 марта 2024

Боррель предположил, когда закончится конфликт на Украине

Боррель: конфликт на Украине закончится этой весной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Боррель считает, что в ближайшие месяцы исход конфликта на Украине будет решен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ближайшие месяцы исход конфликта на Украине будет решен. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что именно по этой причине Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву.

«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен [исход] конфликта на Украине. Следующие месяцы будут решающими. Все, что должно быть сделано, должно быть сделано быстро», — сказал Боррель Reuters.

Также он считает, что если Россия выиграет в конфликте на Украине, то это принесет серьезные проблемы для США и их союзников. По его словам, при таком исходе, ни одна страна больше не сможет рассчитывать, что Америка придет на помощь своим партнерам.

Члены Еврокомиссии планируют выделить Украине 4,5 миллиарда евро в марте. Еще 1,5 миллиарда евро они отправят в апреле, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие месяцы исход конфликта на Украине будет решен. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что именно по этой причине Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен [исход] конфликта на Украине. Следующие месяцы будут решающими. Все, что должно быть сделано, должно быть сделано быстро», — сказал Боррель Reuters. Также он считает, что если Россия выиграет в конфликте на Украине, то это принесет серьезные проблемы для США и их союзников. По его словам, при таком исходе, ни одна страна больше не сможет рассчитывать, что Америка придет на помощь своим партнерам. Члены Еврокомиссии планируют выделить Украине 4,5 миллиарда евро в марте. Еще 1,5 миллиарда евро они отправят в апреле, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...