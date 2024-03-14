14 марта 2024

Прокуратура заинтересовалась отравлением наркотиком свердловской девочки

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Прокуратура взяла на контроль происшествие с отравлением девочки в Полевском Фото:

Прокуратура города Полевского (Свердловская область) начала проверку по факту отравления малолетней девочки наркотиком. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 11 марта 2024 года мать на некоторое время оставила двухлетнюю дочь в квартире с сожителем на улице Розы Люксембург в Полевском. Затем во время прогулки с ребенком она заметила странное поведение дочки, которая отравилась психоактивным веществом», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

По данным ведомства, девочку отвезли в больницу на машине скорой помощи. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту отравления ребенка.

Ранее стало известно, что мужчина, чья двухлетняя падчерица отравилась наркотиком в Полевском, вышел на свободу в декабре 2023 года. Он отбывал наказание по ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ). Его сожительница — 22-летняя мать девочки — к ответственности не привлекалась. Но теперь силовики заведут на нее дело за ненадлежащее воспитание ребенка (ей грозит штраф до 500 рублей).

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Прокуратура города Полевского (Свердловская область) начала проверку по факту отравления малолетней девочки наркотиком. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства. «По предварительной информации, 11 марта 2024 года мать на некоторое время оставила двухлетнюю дочь в квартире с сожителем на улице Розы Люксембург в Полевском. Затем во время прогулки с ребенком она заметила странное поведение дочки, которая отравилась психоактивным веществом», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным ведомства, девочку отвезли в больницу на машине скорой помощи. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту отравления ребенка. Ранее стало известно, что мужчина, чья двухлетняя падчерица отравилась наркотиком в Полевском, вышел на свободу в декабре 2023 года. Он отбывал наказание по ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ). Его сожительница — 22-летняя мать девочки — к ответственности не привлекалась. Но теперь силовики заведут на нее дело за ненадлежащее воспитание ребенка (ей грозит штраф до 500 рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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