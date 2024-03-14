Свердловчанин, чья падчерица отравилась наркотиком, вышел на свободу три месяца назад

Житель Полевского, чья падчерица отравилась наркотиком, был судим

Мужчина отбывал наказание за незаконный сбыт наркотиков (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мужчина, чья двухлетняя падчерица отравилась наркотиком в Полевском (Свердловская область), вышел на свободу в декабре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Он отбывал наказание по ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ). Вышел из мест лишения свободы лишь 15 декабря 2023 года, и вот опять попал в ситуацию», — сказал собеседник агентства.

Его сожительница — 22-летняя мать девочки — ранее к ответственности не привлекалась. Но теперь силовики заведут на нее дело за ненадлежащее воспитание ребенка (ей грозит штраф до 500 рублей). Предварительно, малышка отравилась опасным веществом в начале недели. 12 марта ее перевели в одну из больниц Екатеринбурга.