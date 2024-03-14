В Кургане тормозится многомиллионный проект по строительству крематория

В Кургане возникли преграды у инвестора крематориев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мечты о крематории в Кургане

Частный инвестор собирается вложить в строительство двух крематориев в Кургане свыше 200 млн рублей. Однако местные власти не способствуют практической реализации инвестпроекта. Об этом URA.RU рассказал источник близкий к похоронной сфере.

«Компания „Региональная служба кремации“ готова вложить от 200 до 300 млн рублей в строительство двух крематориев в Зайково. Но депутаты гордумы Кургана не внесли необходимые поправки в правовые акты, которые разрешили бы частному инвестору осуществить проект в сфере ритуальных услуг», — подчеркнул источник.

По словам источника, в Зайково был участок 1,4 гектара, который собирался выкупить представитель инвестора под крематории. Один объект планировалось построить для утилизации животных, а другой для кремации усопших. Эти потоки предусматривалось развести, чтобы они не перекрещивались, поэтому и нужен большой земельный участок.

Мэрия Кургана якобы передала участок земли в Зайково МУП «Ритуальные услуги» в бесплатное пользование, а вот частному инвестору предложили землю в аренду по цене свыше 5 млн рублей в год. Такие условия аренды ставят крест на проекте строительства крематориев в Зайково, отметил источник.

На официальном сайте «Региональной службы кремации» указано, что компания на свои средства строит крематории по всей России. Инвестор недавно получил разрешение на возведение таких объектов в Ульяновске и Чебоксарах.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее депутат Курганской городской думы Иван Камшилов рассказал, что мэрия препятствует строительству крематория, поддерживая интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Он добавил, что в других регионах стоимость аренды земли для инвесторов в десятки раз ниже.