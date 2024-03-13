Курганский депутат заявил, что мэрия «крышует» похоронное бюро и тормозит строительство крематория

Депутат Камшилов заявил, что мэрия Кургана лоббирует интересы похоронных бюро

13 марта 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Иван Камшилов считает, что мэрия и депутаты лоббируют местные похоронные бюро и затягивают строительство крематория Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мечты о крематории в Кургане По словам депутата курганской городской думы, администрация города препятствует строительству крематория, поддерживая интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Об этом депутат заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вопрос был принят на повестке думы так, что крематорий частному лицу построить проблематично. Цена за аренду земельного участка — 5 миллионов рублей в год, когда в других регионах в 10-20 раз ниже. Создаются заведомо невыполнимые условия, чтобы затормозить строительство крематория, в пользу похоронных бюро, которые они, по сути, „крышуют“», — заявил Камшилов. Он отметил, что депутаты гордумы приняли положение, касающееся размещения крематория, несмотря на то, что из его содержания следует, что строительство крематория будет затруднительным. Решение об этом, как говорит Камшилов, было принято, так как его поддержали большинство депутатов гордумы из фракции партии «Единая Россия». Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана выставила на торги земельный участок рамзером 30 тысяч кввадратных метров для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 млн рублей. Согласно договору, арендатору будет запрещено использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Недавно торги по объекту сорвались, так как никто не подал заявку на участие в аукционе. Также до этого, из-за отсутствия в Кургане крематория, администрация города предложила горожанам сжигать тела покойников в соседних регионах Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По словам депутата курганской городской думы, администрация города препятствует строительству крематория, поддерживая интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Об этом депутат заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вопрос был принят на повестке думы так, что крематорий частному лицу построить проблематично. Цена за аренду земельного участка — 5 миллионов рублей в год, когда в других регионах в 10-20 раз ниже. Создаются заведомо невыполнимые условия, чтобы затормозить строительство крематория, в пользу похоронных бюро, которые они, по сути, „крышуют“», — заявил Камшилов. Он отметил, что депутаты гордумы приняли положение, касающееся размещения крематория, несмотря на то, что из его содержания следует, что строительство крематория будет затруднительным. Решение об этом, как говорит Камшилов, было принято, так как его поддержали большинство депутатов гордумы из фракции партии «Единая Россия». Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана выставила на торги земельный участок рамзером 30 тысяч кввадратных метров для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 млн рублей. Согласно договору, арендатору будет запрещено использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Недавно торги по объекту сорвались, так как никто не подал заявку на участие в аукционе. Также до этого, из-за отсутствия в Кургане крематория, администрация города предложила горожанам сжигать тела покойников в соседних регионах