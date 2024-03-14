14 марта 2024

Пермский край выбирает президента РФ: онлайн-трансляция

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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, вместе мы сила, предвыборная агитация, трамвай, выборы 2024, голосуем за россию
Выборы президента России продлятся три дня Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае стартовали выборы президента Российской Федерации. Они продлятся с 15 по 17 марта. В течение трех дней пермяки смогут проголосовать за одного из четырех претендентов на пост главы государства: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), и самовыдвиженца Владимира Путина. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

09:37 15.03.2024 Избирательница Софья пришла проголосовать одна из первых. Она призналась, что и работает, и учится, поэтому пришла так рано. «Я считаю, что если у человека есть конституционное право проголосовать, то нужно обязательно его реализовать», - выразила свое мнение девушка.

09:08 15.03.2024 Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: «На дистанционное голосование зарегистрировалось порядка 197 тысяч избирателей, это свыше 10% от числа всех избирателей в регионе. Проголосовать можно дистанционно в течение всех трех дней с 15 по 17 марта. Мы ожидаем, что основная масса избирателей, которые будут голосовать дистанционно, сделают это сегодня».

08:43 15.03.2024 Читатели URA.RU сообщают, что они уже получили обещанные властями подарки. «Выбрала сертификат в термы. Получить его можно после голосования», — рассказала агентству Елена Иванова. Получить подарок и принять участие в розыгрыше призов могут все избиратели в возрасте от 18 до 35 лет.

08:30 15.03.2024 Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин сообщил журналистам, что международные наблюдатели удивлены тому, как технологически организован процесс выборов. По его словам, в Перми присутствуют наблюдатели из Австрии и Болгарии.

08:22 15.03.2024 На избирательных участках в Перми присутствуют зарубежные наблюдатели.

08:07 15.03.2024 Первые избиратели пришли голосовать на участки. Всего восемь человек.

Первые избиратели
Первые избиратели

08:01 15.03.2024 В Пермском крае открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. Всего в регионе 1786 участков, 407 из них находятся в Перми. В больницах, санаториях и курортах, а также в аэропорту «Большое Савино» и железнодорожном вокзале «Пермь II» открыто 38 временных участков.

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В Пермском крае стартовали выборы президента Российской Федерации. Они продлятся с 15 по 17 марта. В течение трех дней пермяки смогут проголосовать за одного из четырех претендентов на пост главы государства: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), и самовыдвиженца Владимира Путина. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. 09:37 15.03.2024 Избирательница Софья пришла проголосовать одна из первых. Она призналась, что и работает, и учится, поэтому пришла так рано. «Я считаю, что если у человека есть конституционное право проголосовать, то нужно обязательно его реализовать», - выразила свое мнение девушка. 09:08 15.03.2024 Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: «На дистанционное голосование зарегистрировалось порядка 197 тысяч избирателей, это свыше 10% от числа всех избирателей в регионе. Проголосовать можно дистанционно в течение всех трех дней с 15 по 17 марта. Мы ожидаем, что основная масса избирателей, которые будут голосовать дистанционно, сделают это сегодня». 08:43 15.03.2024 Читатели URA.RU сообщают, что они уже получили обещанные властями подарки. «Выбрала сертификат в термы. Получить его можно после голосования», — рассказала агентству Елена Иванова. Получить подарок и принять участие в розыгрыше призов могут все избиратели в возрасте от 18 до 35 лет. 08:30 15.03.2024 Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин сообщил журналистам, что международные наблюдатели удивлены тому, как технологически организован процесс выборов. По его словам, в Перми присутствуют наблюдатели из Австрии и Болгарии. 08:22 15.03.2024 На избирательных участках в Перми присутствуют зарубежные наблюдатели. 08:07 15.03.2024 Первые избиратели пришли голосовать на участки. Всего восемь человек. 08:01 15.03.2024 В Пермском крае открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. Всего в регионе 1786 участков, 407 из них находятся в Перми. В больницах, санаториях и курортах, а также в аэропорту «Большое Савино» и железнодорожном вокзале «Пермь II» открыто 38 временных участков.
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