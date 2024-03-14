14 марта 2024

Наблюдатели оценили подготовку курганских участков к выборам президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, выборы 2024
Курганские наблюдатели положительно отзываются об избирательных участках Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Наблюдатели на президентских выборах в Кургане высоко оценивают организацию голосования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил наблюдатель Артем Лесовой.

«В целом организацию оцениваю на десять из десяти. Поток избирателей спокойный, никаких чрезвычайных ситуаций не происходит», — рассказал URA.RU наблюдатель.

В Курганской области обучили более двух тысяч наблюдателей. Все они проходили специальные курсы. Как рассказывает другой наблюдатель, Антонина Черникова, по избирательным участкам распределено по несколько человек. Например, в Доме народного творчества работают три наблюдателя.

Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения трехдневных выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Все главные новости с проведения выборов публикуются в режиме в реального времени. Жителям региона, как и всем россиянам, предстоит проголосовать за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова («Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ).

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Наблюдатели на президентских выборах в Кургане высоко оценивают организацию голосования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил наблюдатель Артем Лесовой. «В целом организацию оцениваю на десять из десяти. Поток избирателей спокойный, никаких чрезвычайных ситуаций не происходит», — рассказал URA.RU наблюдатель. В Курганской области обучили более двух тысяч наблюдателей. Все они проходили специальные курсы. Как рассказывает другой наблюдатель, Антонина Черникова, по избирательным участкам распределено по несколько человек. Например, в Доме народного творчества работают три наблюдателя. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения трехдневных выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Все главные новости с проведения выборов публикуются в режиме в реального времени. Жителям региона, как и всем россиянам, предстоит проголосовать за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова («Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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