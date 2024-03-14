Наблюдатели оценили подготовку курганских участков к выборам президента РФ

15 марта 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Курганские наблюдатели положительно отзываются об избирательных участках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Наблюдатели на президентских выборах в Кургане высоко оценивают организацию голосования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил наблюдатель Артем Лесовой. «В целом организацию оцениваю на десять из десяти. Поток избирателей спокойный, никаких чрезвычайных ситуаций не происходит», — рассказал URA.RU наблюдатель. В Курганской области обучили более двух тысяч наблюдателей. Все они проходили специальные курсы. Как рассказывает другой наблюдатель, Антонина Черникова, по избирательным участкам распределено по несколько человек. Например, в Доме народного творчества работают три наблюдателя. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения трехдневных выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Все главные новости с проведения выборов публикуются в режиме в реального времени. Жителям региона, как и всем россиянам, предстоит проголосовать за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова («Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наблюдатели на президентских выборах в Кургане высоко оценивают организацию голосования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил наблюдатель Артем Лесовой. «В целом организацию оцениваю на десять из десяти. Поток избирателей спокойный, никаких чрезвычайных ситуаций не происходит», — рассказал URA.RU наблюдатель. В Курганской области обучили более двух тысяч наблюдателей. Все они проходили специальные курсы. Как рассказывает другой наблюдатель, Антонина Черникова, по избирательным участкам распределено по несколько человек. Например, в Доме народного творчества работают три наблюдателя. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения трехдневных выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Все главные новости с проведения выборов публикуются в режиме в реального времени. Жителям региона, как и всем россиянам, предстоит проголосовать за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова («Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ).