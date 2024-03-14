Высокопоставленных полицейских сняли с должностей после угона машины на Урале

Начальника полиции Алапаевска (Свердловская область) Сергея Анисимова и его зама отстранили от должностей после того, как обвиняемый в поножовщине угнал у двух других силовиков служебный автомобиль в селе Костино. Пост Анисимова временно занимает подполковник полиции Дмитрий Шестовских. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Начальника МО МВД России „Алапаевский“ Сергея Анисимова и его зама якобы отстранили от занимаемых должностей до окончания проверки, связанной с угоном спецмашины. Временно исполняющим обязанности начальника МО МВД России „Алапаевский“ назначен подполковник полиции Дмитрий Шестовских», — пишет telegram-канал «Уральский городовой».
По информации издания, угонщиком полицейского автомобиля оказался мужчина, которого уже обвиняют в нападении с ножом на местного жителя. «Горе-угонщик сейчас находится под охраной в изоляторе временного содержания на Красной Армии, 7», — сказано в сообщении.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МО МВД России «Алапаевский». На момент публикации ответ получить не удалось.
Об угоне служебной машины в селе Костино стало известно 13 марта. Правоохранители приехали задержать мужчину, но тот успел сесть в их автомобиль и уехать. В конце концов угонщик не справился с управлением и врезался в столб возле села Нижняя Синячиха. В МО МВД организовали проверку по данному факту.
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