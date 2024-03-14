14 марта 2024

Иностранные наблюдатели оценили выборы президента в Екатеринбурге. Видео

За выборами в Екатеринбурге следят наблюдатели из Нигерии, Мексики и Уганды
© Служба новостей «URA.RU»
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Они оценили Центр общественных наблюдений Свердловской области и отправились на избирательные участки
Они оценили Центр общественных наблюдений Свердловской области и отправились на избирательные участки Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Свердловскую область для наблюдения за выборами прибыли эксперты из Нигерии, Уганды и Мексики. Один из иностранцев поделился с корреспондентом URA.RU, что высоко оценивает подготовку избирательных участков к голосованию.

«Что касается выборов, мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы они прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры на всех избирательных участках, приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился Раджи Лэсси из Бенина (Западная Африка).

Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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В Свердловскую область для наблюдения за выборами прибыли эксперты из Нигерии, Уганды и Мексики. Один из иностранцев поделился с корреспондентом URA.RU, что высоко оценивает подготовку избирательных участков к голосованию. «Что касается выборов, мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы они прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры на всех избирательных участках, приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился Раджи Лэсси из Бенина (Западная Африка). Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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