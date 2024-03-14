В Свердловскую область для наблюдения за выборами прибыли эксперты из Нигерии, Уганды и Мексики. Один из иностранцев поделился с корреспондентом URA.RU, что высоко оценивает подготовку избирательных участков к голосованию.
«Что касается выборов, мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы они прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры на всех избирательных участках, приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился Раджи Лэсси из Бенина (Западная Африка).
Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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