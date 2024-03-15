Два беспилотника сбили над Липецкой областью

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Беспилотник пытался атаковать российский регион Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Становлянском округе были подавлены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Жертв и разрушений нет.

«Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал губернатор в своем telegram-канале. На месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб, которые проводят необходимые операции. Власти призывают граждан к бдительности и соблюдению мер безопасности. Ранее в регионе был введен режим воздушной опасности.

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В Становлянском округе были подавлены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Жертв и разрушений нет. «Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал губернатор в своем telegram-канале. На месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб, которые проводят необходимые операции. Власти призывают граждан к бдительности и соблюдению мер безопасности. Ранее в регионе был введен режим воздушной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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