Два беспилотника сбили над Липецкой областью

15 марта 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Беспилотник пытался атаковать российский регион Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Становлянском округе были подавлены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Жертв и разрушений нет. «Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал губернатор в своем telegram-канале. На месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб, которые проводят необходимые операции. Власти призывают граждан к бдительности и соблюдению мер безопасности. Ранее в регионе был введен режим воздушной опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Становлянском округе были подавлены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Жертв и разрушений нет. «Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал губернатор в своем telegram-канале. На месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб, которые проводят необходимые операции. Власти призывают граждан к бдительности и соблюдению мер безопасности. Ранее в регионе был введен режим воздушной опасности.