Два беспилотника сбили над Липецкой областью

Беспилотник пытался атаковать российский регион
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Становлянском округе были подавлены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Жертв и разрушений нет.
«Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал губернатор в своем telegram-канале. На месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб, которые проводят необходимые операции. Власти призывают граждан к бдительности и соблюдению мер безопасности. Ранее в регионе был введен режим воздушной опасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.