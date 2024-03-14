Как арестанты Екатеринбургского централа проголосовали на выборах президента РФ. Фото

Арестанты из СИЗО №1 Екатеринбурга проголосовали на выборах президента РФ

15 марта 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Зэки отдали голоса на выборах президента РФ (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Содержащиеся в следственном изоляторе №1 на улице Репина, 4, в Екатеринбурге (в народе — Екатеринбургский централ) проголосовали на выборах президента. Арестантов посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен проверила условия, в которых голосуют зеки, передает журналист URA.RU, побывавший в СИЗО. «Процесс выборов в СИЗО хорошо отработан. На участках присутствуют члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые следят за процедурой. Бюллетени проголосовавшие отправляют в избирательный ящик. Некоторые арестанты голосовали впервые. На память им подарили открытки», — сказала Мерзлякова. По словам пресс-секретаря управления ФСИН по Свердловской области Александра Левченко, согласно Конституции РФ, не имеют права голосовать граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. «После признания приговором суда вины осужденного он лишается права голоса на весь срок пребывания в местах лишения свободы. Право голоса возвращается к гражданину автоматически после его выхода на свободу. Это правило не распространяется на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, так как их вина еще не доказана судом, а в следственном изоляторе они находятся лишь на время следствия», — отметил он. Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии, проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Президент страны избирается на шесть лет. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о том, как Свердловская область выбирает президента России, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Содержащиеся в следственном изоляторе №1 на улице Репина, 4, в Екатеринбурге (в народе — Екатеринбургский централ) проголосовали на выборах президента. Арестантов посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен проверила условия, в которых голосуют зеки, передает журналист URA.RU, побывавший в СИЗО. «Процесс выборов в СИЗО хорошо отработан. На участках присутствуют члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые следят за процедурой. Бюллетени проголосовавшие отправляют в избирательный ящик. Некоторые арестанты голосовали впервые. На память им подарили открытки», — сказала Мерзлякова. По словам пресс-секретаря управления ФСИН по Свердловской области Александра Левченко, согласно Конституции РФ, не имеют права голосовать граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. «После признания приговором суда вины осужденного он лишается права голоса на весь срок пребывания в местах лишения свободы. Право голоса возвращается к гражданину автоматически после его выхода на свободу. Это правило не распространяется на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, так как их вина еще не доказана судом, а в следственном изоляторе они находятся лишь на время следствия», — отметил он. Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии, проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Президент страны избирается на шесть лет. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о том, как Свердловская область выбирает президента России, — в сюжете URA.RU.