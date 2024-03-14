Свердловчанам дают пустые карточки на викторине в дни выборов — решение уже есть. Фото

Свердловчане столкнулись с проблемой на викторине к 90-летию региона

15 марта 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Свердловская викторина — едва ли не крупнейшая в стране Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Как минимум в одном свердловском городе — Верхней Салде — жители, решившие поучаствовать в президентских выборах и викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, столкнулись с проблемой. Им выдали пустые карточки, без специального кода под защитным слоем, рассказал URA.RU читатель. По его данным, такие карточки получили сразу несколько сотрудников одного из местных предприятий. В оргкомитете викторины ситуацию объяснили инструкцией из двух пунктов: «Лучше стирать защитную поверхность на карточке сразу при ее получении в пункте проведения викторины. Если ваша карточка оказалась пустой — обратитесь к волонтеру и он быстро все решит». Статья по теме Как свердловчанам получить квартиры и машины в дни выборов Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. Выборы президента проходят 15—17 марта. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Такие карточки получили работники одного из предприятий Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как минимум в одном свердловском городе — Верхней Салде — жители, решившие поучаствовать в президентских выборах и викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, столкнулись с проблемой. Им выдали пустые карточки, без специального кода под защитным слоем, рассказал URA.RU читатель. По его данным, такие карточки получили сразу несколько сотрудников одного из местных предприятий. В оргкомитете викторины ситуацию объяснили инструкцией из двух пунктов: «Лучше стирать защитную поверхность на карточке сразу при ее получении в пункте проведения викторины. Если ваша карточка оказалась пустой — обратитесь к волонтеру и он быстро все решит». Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. Выборы президента проходят 15—17 марта. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.