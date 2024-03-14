14 марта 2024

Свердловчанам дают пустые карточки на викторине в дни выборов — решение уже есть. Фото

Свердловчане столкнулись с проблемой на викторине к 90-летию региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина «Опорный край». Екатеринбург, викторина, опорный край
Свердловская викторина — едва ли не крупнейшая в стране Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Как минимум в одном свердловском городе — Верхней Салде — жители, решившие поучаствовать в президентских выборах и викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, столкнулись с проблемой. Им выдали пустые карточки, без специального кода под защитным слоем, рассказал URA.RU читатель.

По его данным, такие карточки получили сразу несколько сотрудников одного из местных предприятий. В оргкомитете викторины ситуацию объяснили инструкцией из двух пунктов: «Лучше стирать защитную поверхность на карточке сразу при ее получении в пункте проведения викторины. Если ваша карточка оказалась пустой — обратитесь к волонтеру и он быстро все решит».

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Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.

Выборы президента проходят 15—17 марта. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.

Такие карточки получили работники одного из предприятий
Такие карточки получили работники одного из предприятий
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Как минимум в одном свердловском городе — Верхней Салде — жители, решившие поучаствовать в президентских выборах и викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, столкнулись с проблемой. Им выдали пустые карточки, без специального кода под защитным слоем, рассказал URA.RU читатель. По его данным, такие карточки получили сразу несколько сотрудников одного из местных предприятий. В оргкомитете викторины ситуацию объяснили инструкцией из двух пунктов: «Лучше стирать защитную поверхность на карточке сразу при ее получении в пункте проведения викторины. Если ваша карточка оказалась пустой — обратитесь к волонтеру и он быстро все решит». Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. Выборы президента проходят 15—17 марта. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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