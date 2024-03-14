14 марта 2024

В ЯНАО открылся новый глэмпинг на берегу реки. Фото

В Губкинском открылось место загородного отдыха «Северное Сияние»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эко-пространство Дивий Камень. Сухой Лог, кемпинг, дивий камень, глэмпинг
В Губкинском появилась зона загородного дома для жителей и гостей города Фото:

В Губкинском (ЯНАО) открылся новый глэмпинг «Северное Сияние», где ямальцы и гости региона смогут отдохнуть в окружении природы. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко в Telegram.

«Сегодня сделан еще один шаг для повышения качества жизни в Губкинском и развития внутреннего туризма! Глэмпинг „Северное Сияние“ открыл свои двери для наших горожан! Здесь все сделано с душой и комфортом. Получилось идеальное место для отдыха на природе», — написал мэр в своем telegram-канале.

В зоне отдыха построили небольшие дома, бани и мангальные зоны. Проект реализовал местный предприниматель Шахбоз Уктамов.

Новый глэмпинг в Губкинском
Новый глэмпинг в Губкинском
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) открылся новый глэмпинг «Северное Сияние», где ямальцы и гости региона смогут отдохнуть в окружении природы. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко в Telegram. «Сегодня сделан еще один шаг для повышения качества жизни в Губкинском и развития внутреннего туризма! Глэмпинг „Северное Сияние“ открыл свои двери для наших горожан! Здесь все сделано с душой и комфортом. Получилось идеальное место для отдыха на природе», — написал мэр в своем telegram-канале. В зоне отдыха построили небольшие дома, бани и мангальные зоны. Проект реализовал местный предприниматель Шахбоз Уктамов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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