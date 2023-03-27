Предприниматель приступил к изготовлению домиков Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) в 2024 году на берегу реки Пяку-Пур откроется глэмпинг «Северное сияние». О современном месте отдыха для жителей города рассказал его глава Андрей Гаранин в своем telegram-канале.

«Продолжаем развивать внутренний туризм в нашем городе, чтобы у жителей всегда была возможность качественно и интересно отдохнуть, особенно в летний период. В следующем году наш предприниматель Шахбоз Уктамов — полуфиналист Всероссийской премии „Бизнес-Успех“, реализует свой проект — глэмпинг „Северное Сияние“», — говорится в сообщении.

В данный момент идет изготовление домиков. Помимо них в зоне отдыха планируются бани, мангальные зоны и ресторанный купольный комплекс. Гаранин отметил, что полностью поддерживает идею и будет оказывать всяческую поддержку в ее реализации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на Голубых озерах открылся глэмпинг «Остров». Проект был поддержан властями города и правительством Курганской области.