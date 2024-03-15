Как будет голосовать «Мисс Екатеринбург-2023» Александра Кузнецова

«Мисс Екатеринбург-2023» Александра Кузнецова проголосует дистанционно
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Мисс Екатеринбург 2023. Екатеринбург, кузнецова александра, мисс екатеринбург, мисс екатеринбург 2023
Главная красавица города намерена принять участие в выборах дистанционно Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

«Мисс Екатеринбург» 2023 года Александра Кузнецова примет участие в выборах президента и сделает это в электронном виде. Об этом девушка сообщила URA.RU.

«Я планирую принять участие в выборах президента, поскольку это право закреплено законом за всеми гражданами России. Мне кажется, в такие моменты очень важно проявлять активность», — заявила первая красавица города.

Она добавила, что голосовать будет дистанционно. Ответить на вопрос, примет ли участие в викторине «Опорный край», обладательница почетного титула затруднилась.

Александра Кузнецова победила в конкурсе «Мисс Екатеринбург» в прошлом году. Корону ей вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также красавица выиграла двухкомнатную квартиру.

Девушка воспользуется своим гражданским правом
Девушка воспользуется своим гражданским правом
Фото:

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«Мисс Екатеринбург» 2023 года Александра Кузнецова примет участие в выборах президента и сделает это в электронном виде. Об этом девушка сообщила URA.RU. «Я планирую принять участие в выборах президента, поскольку это право закреплено законом за всеми гражданами России. Мне кажется, в такие моменты очень важно проявлять активность», — заявила первая красавица города. Она добавила, что голосовать будет дистанционно. Ответить на вопрос, примет ли участие в викторине «Опорный край», обладательница почетного титула затруднилась. Александра Кузнецова победила в конкурсе «Мисс Екатеринбург» в прошлом году. Корону ей вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также красавица выиграла двухкомнатную квартиру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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