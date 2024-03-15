Как будет голосовать «Мисс Екатеринбург-2023» Александра Кузнецова

«Мисс Екатеринбург-2023» Александра Кузнецова проголосует дистанционно

15 марта 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Главная красавица города намерена принять участие в выборах дистанционно Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году «Мисс Екатеринбург» 2023 года Александра Кузнецова примет участие в выборах президента и сделает это в электронном виде. Об этом девушка сообщила URA.RU. «Я планирую принять участие в выборах президента, поскольку это право закреплено законом за всеми гражданами России. Мне кажется, в такие моменты очень важно проявлять активность», — заявила первая красавица города. Она добавила, что голосовать будет дистанционно. Ответить на вопрос, примет ли участие в викторине «Опорный край», обладательница почетного титула затруднилась. Александра Кузнецова победила в конкурсе «Мисс Екатеринбург» в прошлом году. Корону ей вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также красавица выиграла двухкомнатную квартиру. Девушка воспользуется своим гражданским правом Фото: личная страница Александры Кузнецовой во «ВКонтакте», https://vk.com/id139212643 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Мисс Екатеринбург» 2023 года Александра Кузнецова примет участие в выборах президента и сделает это в электронном виде. Об этом девушка сообщила URA.RU. «Я планирую принять участие в выборах президента, поскольку это право закреплено законом за всеми гражданами России. Мне кажется, в такие моменты очень важно проявлять активность», — заявила первая красавица города. Она добавила, что голосовать будет дистанционно. Ответить на вопрос, примет ли участие в викторине «Опорный край», обладательница почетного титула затруднилась. Александра Кузнецова победила в конкурсе «Мисс Екатеринбург» в прошлом году. Корону ей вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также красавица выиграла двухкомнатную квартиру.