14 марта 2024

Челябинский экс-губернатор предъявил счет на 142 млн рублей сыну-банкроту

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Обанкротившийся Борис Дубровский решил взыскать 142 млн рублей с разорившегося сына Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует взыскать с сына, Александра Дубровского, почти 142 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Принять к производству требование кредитора, возбудить производство по требованию в деле о банкротстве. Назначить на 25 апреля судебное заседание по рассмотрению требования. Предложить финансовому управляющему, должнику в срок не позднее 18.04.2024 представить мотивированный отзыв», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, размер требований Дубровского-старшего составляет 141 млн 773 тысячи 220 рублей 39 копеек. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании и собственным, не комментируют.

Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника», сейчас он находится за пределами РФ.

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Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует взыскать с сына, Александра Дубровского, почти 142 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Принять к производству требование кредитора, возбудить производство по требованию в деле о банкротстве. Назначить на 25 апреля судебное заседание по рассмотрению требования. Предложить финансовому управляющему, должнику в срок не позднее 18.04.2024 представить мотивированный отзыв», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, размер требований Дубровского-старшего составляет 141 млн 773 тысячи 220 рублей 39 копеек. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании и собственным, не комментируют. Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника», сейчас он находится за пределами РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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