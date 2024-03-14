Что можно выиграть на викторине «Люби свой край» в Тюмени

Тюменцы могут выиграть смартфоны, машины и квартиры на викторине

15 марта 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Во втором этапе розыгрыша местные жители могут выиграть бытовую технику, машину или квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Тюменской области с 15 по 17 марта могут принять участие в викторине «Люби свой край» и выиграть смартфоны, машины и квартиры. Все совершеннолетние желающие должны прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы. В рамках первого этапа тюменцам за пять секунд нужно правильно ответить на вопрос. Здесь можно выиграть сладости, бытовую технику и другие призы. Подсказками пользоваться запрещено. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап. Во втором этапе местные жители могут выиграть бытовую технику, машину или квартиру. Ведущие розыгрыша будут выбирать номера участников, звонить им в прямом эфире и задавать вопросы. Чтобы получить машину или квартиру, важно верно ответить на два вопроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области с 15 по 17 марта могут принять участие в викторине «Люби свой край» и выиграть смартфоны, машины и квартиры. Все совершеннолетние желающие должны прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы. В рамках первого этапа тюменцам за пять секунд нужно правильно ответить на вопрос. Здесь можно выиграть сладости, бытовую технику и другие призы. Подсказками пользоваться запрещено. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап. Во втором этапе местные жители могут выиграть бытовую технику, машину или квартиру. Ведущие розыгрыша будут выбирать номера участников, звонить им в прямом эфире и задавать вопросы. Чтобы получить машину или квартиру, важно верно ответить на два вопроса.