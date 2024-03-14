14 марта 2024

Что можно выиграть на викторине «Люби свой край» в Тюмени

Тюменцы могут выиграть смартфоны, машины и квартиры на викторине
© Служба новостей «URA.RU»
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Во втором этапе розыгрыша местные жители могут выиграть бытовую технику, машину или квартиру Фото:

Жители Тюменской области с 15 по 17 марта могут принять участие в викторине «Люби свой край» и выиграть смартфоны, машины и квартиры. Все совершеннолетние желающие должны прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы.

В рамках первого этапа тюменцам за пять секунд нужно правильно ответить на вопрос. Здесь можно выиграть сладости, бытовую технику и другие призы. Подсказками пользоваться запрещено. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап.

Во втором этапе местные жители могут выиграть бытовую технику, машину или квартиру. Ведущие розыгрыша будут выбирать номера участников, звонить им в прямом эфире и задавать вопросы. Чтобы получить машину или квартиру, важно верно ответить на два вопроса.

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Жители Тюменской области с 15 по 17 марта могут принять участие в викторине «Люби свой край» и выиграть смартфоны, машины и квартиры. Все совершеннолетние желающие должны прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы. В рамках первого этапа тюменцам за пять секунд нужно правильно ответить на вопрос. Здесь можно выиграть сладости, бытовую технику и другие призы. Подсказками пользоваться запрещено. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап. Во втором этапе местные жители могут выиграть бытовую технику, машину или квартиру. Ведущие розыгрыша будут выбирать номера участников, звонить им в прямом эфире и задавать вопросы. Чтобы получить машину или квартиру, важно верно ответить на два вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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