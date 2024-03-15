Гладков рассказал о пострадавших и разрушениях после атаки ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинской армии были повреждены 23 квартиры в семи домах. Также пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. Различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в здании школы незначительные повреждения получили два окна. По его словам, на месте работают оперативники.
Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела ВСУ в больницах остаются 13 человек. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.
В Белгородской области в результате атаки украинской армии были повреждены 23 квартиры в семи домах. Также пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. Различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в здании школы незначительные повреждения получили два окна. По его словам, на месте работают оперативники. Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела ВСУ в больницах остаются 13 человек. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.