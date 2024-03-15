Гладков рассказал о пострадавших и разрушениях после атаки ВСУ

Гладков: два человека пострадали в результате обстрела Белгорода ВСУ
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
В результате обстрела ВСУ двое человек были ранены, заявил Гладков Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области в результате атаки украинской армии были повреждены 23 квартиры в семи домах. Также пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. Различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в здании школы незначительные повреждения получили два окна. По его словам, на месте работают оперативники.

Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела ВСУ в больницах остаются 13 человек. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

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В Белгородской области в результате атаки украинской армии были повреждены 23 квартиры в семи домах. Также пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. Различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в здании школы незначительные повреждения получили два окна. По его словам, на месте работают оперативники. Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела ВСУ в больницах остаются 13 человек. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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